El gobernador bonaerense Axel Kicillof sostuvo que presidente Javier Milei tiene como intención "fundir a las provincias" pero "con particular saña" a la de Buenos Aires, tras el rechazo el viernes en la Legislatura del Presupuesto 2025, en el cual remarcó que hubo "una parte de la oposición que no tenia ninguna intención" de aprobar esa ley, y advirtió que no permitirá "que quiebren" al distrito.

"Milei tiene como propósito y objetivo, principalmente ahora en año electoral, supongo que más agudo, fundir a las provincias, pero creo que con particular saña a la provincia de Buenos Aires", dijo este sábado Kicillof a Radio 10. Y subrayó que "hay una dedicación especial en que la provincia de Buenos Aires, y de cara al año electoral, se vea con dificultades".

”No voy a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires", avisó el mandatario bonaerense, "porque la lógica de Milei es atacar" a las jurisdicciones "y después pedirles que firmen, que acompañen".

"No voy a entrar a ningún proceso de extorsión y me voy a poner al frente de la defensa del pueblo de la provincia de Buenos Aires, como lo venimos haciendo, de sus derechos, de la educación, de la salud, independientemente de que en año electoral supongo se va a hacer más duro y más complejo“, completó.

Kicillof admitió que el rechazo en la Legislatura provincial del Presupuesto 2025 fue "un resultado muy malo para lo que esperábamos y estuvimos trabajando".

"Nosotros hace más de 40 días presentamos las leyes" tributarias de presupuesto, fiscal e impositiva; y la de endeudamiento; enumeró el gobernador.

Y amplió: "La ley de presupuesto marca las prioridades, el plan de gobierno para el año que viene, que está exactamente encuadrado en lo que nos comprometimos a hacer en las elecciones, donde ganamos por una distancia de más de 20 puntos al segundo".

"Nuestro presupuesto pretende marcar también a qué nos dedicamos acá en la provincia de Buenos Aires, salud, educación, seguridad, fomentar la producción, el trabajo", agregó.

"Hicimos todo lo posible para que se nos aprobara el presupuesto, darle previsibilidad a los gastos, contemplar recursos para los municipios", refirió, Kicillof, y consideró "era una ley claramente encuadrada dentro de lo que sería un presupuesto peronista“.

"Este año tuvimos un presupuesto que marcó una progresividad muy importante en lo impositivo, o sea, cobrarle más a los que más tienen, que generó bastantes polémicas pero que funcionó muy bien”, mencionó el mandatario bonaerense.

Y explicó que "el año que viene lo que planteamos es continuar con la misma estructura, ajustando los tributos en base a las previsiones de inflación”.

Según Kicillof , eran leyes "fácilmente aprobables" y reflexionó que hubo "una parte de la oposición que no tenia ninguna intención de que tuviéramos presupuesto".

Con información de El Observador