La saga literaria "Culpables" regresa a Prime Video con "Culpa Tuya"

Culpa mía marcó un hito en la historia cinematográfica de nuestro país. La primera adaptación de la saga literaria Culpables, escrita por Mercedes Ron, se convirtió en la película más vista de Prime Video en todo el mundo. Un éxito que era de esperar al tener ya una legión de fans las novelas, algo que también añadía "presión" al equipo de la película. Y sobre todo a Nicole Wallace y Gabriel Guevara, protagonistas del filme.

Después del buen recibimiento de la primera parte de Culpables, la plataforma de 'streaming' decidió continuar con la adaptación de las dos novelas restantes. Así Culpa tuya llega a Prime Video este 27 de diciembre, un esperado estreno.

Con motivo del estreno de Culpa tuya, medios especializados han tenido la oportunidad de hablar con sus protagonistas, Nicole Wallace (Noah) y Gabriel Guevara (Nick), y autora de las novelas, Mercedes Ron, sobre cómo esperan que los espectadores reciban la nueva entrega.

"Muy bien", señala la actriz, mientras que el actor y la escritora esperan "lo mismo o más". "También que les guste a todo el público, que le encante y que la vean mil veces", afirma el intérprete que da vida a Nick. "Que lloren, tienen que llorar. Si no lloran no vale. Tienen que llorar", comenta Mercedes Ron.

Wallace señala que ya no tiene "el miedo de que no gustara porque había ido increíble" la primera parte. Sin embargo, la actriz reconoce que está feliz con el proyecto pero que tenía "miedo de no hacerlo igual de bien y de cambiar algo que había gustado". "Es bastante fiel al libro, creo que es una buena segunda parte, un buen puente hacia la tercera (Culpa nuestra)", reconoce la joven.

Culpa tuya culmina de manera maravillosa con una escena llena de emoción, pero que sirve de magnifica unión a la tercera parte. Una escena que deja rota a Noah y que Wallace interpreta a la perfección, llegando a traspasar la emoción a los espectadores. Y, como pedía Mercedes Ron al principio de estas líneas, seguro que más de uno acabará con lagrimas en los ojos.

Con información de Sensacine