El Gobierno ya cuenta con el 82% del capital para afrontar los vencimientos de deuda en dólares con acreedores privados de todo el año 2025, según informes del Banco Central (BCRA) analizados por consultoras privadas.

Según el informe de la consulta Aurum, "los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA equivalen al 82% del total de los vencimientos en dólares con el sector privado de todo el año 2025".

Los vencimientos totales se estiman en casi US$ 7.000 millones, de los cuales US$ 5.700 ya están depositados en la cuenta del Tesoro en el BCRA. Esta deuda es la de mayor relevancia para el Gobierno, ya que se espera que no haya mayores problemas para la renovación de las obligaciones con el FMI y el repago de cuotas con organismos internacionales, en el marco de las negociaciones con el organismo internacional por nuevos desembolsos.

El total de compromisos de deuda para 2025 se aproxima a los u$s15.000 millones, de los cuales un tercio deberá pagarse en los primeros meses del año. En las primeras semanas de 2025, habrá pagos por US$ 5.000 millones. La tenencia de dólares del Tesoro en el BCRA es clave para afrontar estos pagos.

Los compromisos de pago del Gobierno en enero del 2025

Bonos AL29, AL30; AL45, AL38 y AL41 por US$1.226 millones de capital y u$s473 millones de interés.

Bonos globales en euros por u$s114 millones de capital y u$s55 millones de interés.

Bonos globales en dólares (GL29, 30, 35, 38, 41 Y 46) por u$s1.475 millones de capital y u$s998 de intereses.

Vencimientos con organismos multilaterales por u$s300 millones de capital y u$s158 millones de intereses. Se espera que instituciones como el BID o el Banco Mundial realicen desembolsos ya programados de créditos acordados que compensarían estos pagos. A su vez, hay que sumar intereses de letras en dólares del Banco Central por u$s202 millones.

A estos vencimientos en dólares, se agregan vencimientos en pesos durante enero por $ 14,8 billones entre capital e intereses de diferentes bonos y letras. Entre ellos se destacan los vencimientos de: un bono dual por $ 8,9 billones. Una Lecap de $ 2,8 billones, otra por $ 1,7 billones y un adelanto transitorio del BCRA al Tesoro de $ 647.000 millones. Se estima que buena parte de esta deuda en pesos se intentará rollear con la colocación de nuevos títulos.

Co información de C5N