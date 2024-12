A días de que el Tribunal Nacional de Ética (TNE) de la Unión Cívica Radical (UCR) lo expulsara del partido —junto a Martín Alfredo Arjol y Luis Albino Picat— por apoyar los decretos del presidente Javier Milei, el diputado Mariano Campero consideró que “el pedido viene por una mirada egoísta y hasta infantil”.

El proceso disciplinario en su contra inició en septiembre tras la suspensión preventiva de sus afiliaciones. Así, tres meses después, el Tribunal concluyó que los legisladores incurrieron en “actitudes deliberadamente provocadoras” que impactaron negativamente en la imagen pública de la UCR. Entre ellas, se mencionó la reunión con Milei y otros funcionarios, que tuvo lugar un día antes de la sesión en la que se rechazó un veto presidencial a un proyecto impulsado por el bloque radical.

Frente a esto, Campero apuntó contra el titular del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau, y cuestionó la decisión que tomó el partido de expulsarlo durante un diálogo con “A Dos Voces” al aire de TN. “Nos señalaron a nosotros por, de alguna manera, blindar en el Congreso al Gobierno nacional”, analizó el diputado por Tucumán y agregó que este apoyo “fue lo que le dio al Presidente la tranquilidad de poder terminar con el plan económico”.

“El pedido de expulsión viene por una mirada egoísta, te diría también hasta infantil”, consideró Campero, quien señaló que a la conducción del partido “le molestó profundamente el aporte que hicieron en términos parlamentarios y que, lejos de que le haya ido mal al Gobierno, le está yendo muy bien”.

Luego, recordó cuando, tras iniciar las medidas disciplinarias, un sector de la UCR rompió el bloque en la Cámara de Diputados. “Se van del bloque y nos expulsan en medio. Una novela bastante rara”, señaló.

El fallo del Tribunal de Ética de la UCR alcanzó una aprobación por mayoría y fue firmado por Alicia Tate y Juan Pedro Tunessi. La decisión se fundamenta en los artículos 13 y 14 del reglamento del TNE y el artículo 53 de la Carta Orgánica Partidaria (COP).

A su vez, enfatizaron que la UCR, como una de las principales fuerzas opositoras al gobierno de Javier Milei, enfrenta el desafío de fortalecer su identidad en un contexto de fragmentación política. Además, remarcaron el papel esencial de los partidos en una democracia constitucional, subrayando que la militancia partidaria implica adhesión a principios y respeto a la disciplina interna.

Los diputados ya sancionados cuentan con la posibilidad de apelar la medida ante instancias externas. Sin embargo, su continuidad política dentro de la UCR parece estar comprometida tras el fallo.

En este contexto, Campero adelantó que fue convocado a una reunión para el día de hoy, de la que participaría Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pese a que evitó dar precisiones sobre quiénes estarían presentes, aseguró que, dentro de los invitados, se encuentran los “políticos peluca”, como se conoce a parte de la oposición dialoguista.

“A mí me gustaría que podamos decantar en un armado que termine en un frente electoral que consolide la transformación que se está llevando adelante en Argentina. Eso es lo que a mí me gustaría, que estén todos los que queremos que le vaya bien. Ahora no sé si eso va a ser posible, no creo que se pueda dar mañana, seguro sea una agenda más bien abierta. Pero sí es importante dejar en claro que hay una visión de muchos del partido de armar todo lo que pueda ser ese cambio profundo, que necesita la Argentina y con un paraguas de Juntos por el Cambio”, expresó.

En ese sentido, sumó: “Nosotros entendemos que hay muchos más de 5, que queremos darle las herramientas al presidente, que queremos que le vaya bien al Gobierno, que entendemos que la mirada del electorado de lo que era Juntos por el Cambio, hoy está con Milei”.

Con información de Infobae