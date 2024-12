"Nadie de afuera nos va a indicar quienes van a ser nuestros representantes", desafió Insfrán a la Corte

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, apuntó contra la Corte Suprema tras el fallo dictado el jueves que declaró inconstitucional la reelección indefinida en la provincia. "Nadie de afuera nos va a indicar quienes van a ser nuestros representantes", afirmó el mandatario al entregar viviendas a 585 familias.

A su vez, recordó que "en octubre sancionamos la Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución" y afirmó: "El pueblo de Formosa es el que va a elegir".

"Este gobernador no va a cambiar de ideas y voy a pelear siempre por la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la Nación. Ayer algunos se pusieron contentos por un fallo de la Corte Suprema, aunque nosotros ya en octubre sancionamos la ley de necesidad de reforma de la constitución. Podemos estar de acuerdo o no con el fallo, pero siempre vamos a cumplir aunque sea un tiro de gracia para el federalismo, ya que estamos ante una materia no delegada por las provincias a la Nación", expuso Insfran mediante un posteo en su cuenta de X.

En la misma publicación, el gobernador de Formosa cuestión al Gobierno nacional al revelar que "el pueblo está sufriendo" y "necesita recuperar el poder adquisitivo de su salario".

"Con esta política nacional no se va a lograr. Se están entregando nuestros recursos naturales, cuando lo que tenemos que lograr es que esos recursos se usen en la Argentina, por los argentinos, para aumentar la producción, generar empleo y que la Argentina sea cada vez más grande", detalló.

Formosa: qué dice el fallo del Corte Suprema contra la reelección indefinida

La Corte Suprema de Justicia había declarado el jueves la inconstitucionalidad de la reelección indefinida en Formosa, donde el gobernador Gildo Insfrán lleva ocho períodos consecutivos en el poder. El máximo Tribunal dispuso por unanimidad que la facultad prevista en la Constitución provincial no respeta el principio republicano de gobierno establecido en la Carta Magna nacional.

Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz coincidieron en que artículo 132 "va contra la constitución nacional y contra el sistema democrático" y pidieron que se debe llevar adelante una reforma constitucional que cambie la normativa actual.

Incluso, el último magistrado nombrado enfatizó en que el actual período de Insfrán en formosa no es válido: “Hacer lugar a la demanda y declarar que el ciudadano Gildo Insfrán no debió haber sido habilitado —con fundamento en el artículo 132 de la constitución local— por el Tribunal Electoral para competir en las elecciones llevadas a cabo el 25 de junio de 2023 y que, en consecuencia, se encuentra en ejercicio del poder ejecutivo provincial en contradicción con el sistema republicano consagrado en el artículo 5° de la Constitución Nacional”.

Con información de C5N