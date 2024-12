García Bes: “Transparencia y sensibilidad, son aristas que tienen que estar en el deporte”

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el flamante secretario de Deportes, Ignacio García Bes, trazó los objetivos en su gestión, resaltando las aristas de “transparencia y sensibilidad”.

“El deporte del Estado es sensibilidad, es llegar a los más necesitados, es tratar de incluir y de rescatar a mucha gente, muchos de ellos son chicos, son menores, y hay que darle la oportunidad de que el deporte sea una puerta de entrada a una vida mejor”, expresó.

Así mismo auguró construir una base de datos dentro de la Secretaria para medir y constatar mejoras. “Hay una hoja de ruta, eso nos permite poder dar respuestas casi inmediatas y cuando la problemática exceda lo que está en el plan, podremos dar otro tipo de soluciones, lo cual hace que el camino sea bastante más previsible y que evitemos algo que es muy común en el deporte en general, que es la planificación intuitiva”, indicó.

García Bes destacó la importancia de articular trabajo con los municipios –con quienes ya tuvo reuniones iniciales – y consideró que el éxito radica en “acertar con las prioridades”.

“El tema de administrar esto en lo público es acertar con las prioridades, no podes conformar a todo el mundo, es buscar el bien común” dijo y agregó “sabemos que los recursos son finitos, no alcanza para todos, ni para todos los que requieren la ayuda del Estado, pero sí empezar por los más necesitados y darles oportunidades a los que por sus propios medios, no pueden acceder”.