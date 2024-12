El baterista de U2 habló de la discalculia, el trastorno que sufre y afecta a su carrera

Larry Mullen Jr., el baterista de U2, habló públicamente de un trastorno que sufre desde hace años. El músico se abrió a relatar cómo esta condición le afectó en su profesión, aunque no haya sido un impedimento para ser parte de una de las bandas de rock más grandes de la historia.

Se trata de discalculia, una dificultad en el aprendizaje y abordaje de las matemáticas, que comparte muchos aspectos con la dislexia. Esta discapacidad “afecta la capacidad de los niños para comprender, aprender y realizar operaciones matemáticas y basadas en números”, explican desde Child Mind Institute.

En diálogo con The Times, el músico reveló: “Siempre he sabido que hay algo que no va especialmente bien en mi forma de manejar los números. Tengo problemas con los números”.

Si bien este es un trastorno que suele detectarse a edades temprana por ser congénito, el baterista lo asumió recientemente: “Hace poco me di cuenta de que tengo discalculia, que es una subversión de la dislexia. Así que no sé contar y no sé sumar”.

“Cuando la gente me ve tocar a veces, dicen ‘Pareces adolorido’”, agregó sobre cómo esto afecta a su desempeño en el escenario: “Estoy adolorido porque estoy tratando de contar los compases. Tuve que encontrar formas de hacer esto, y contar compases es como escalar el Everest”.

Esta condición también es parte de la vida de otros famosos músicos como Robbie Williams, Cher y Mary Tyler Moore, quienes también han hablado públicamente de su padecimiento.

U2 está grabando un nuevo disco

Una buena noticia para los fans de U2. Según publicaron medios británicos, la banda irlandesa está trabajando en un nuevo disco. El guitarrista de The Edge contó en una entrevista con Jo Whiley de la BBC, en el marco de los 20 años de la salida de How To Dismantle An Atomic Bomb, que se viene un material nuevo.

El músico dijo que Larry Mullen Jr., que tuvo que ausentarse de la histórica residencia de la banda en Las Vegas Sphere debido a una lesión y recuperándose de una cirugía, ahora está “bien” y “se lo está tomando con calma, pero ha vuelto a tomar la iniciativa”.

The Edge agregó que U2 está grabando nueva música con Mullen Jr., que describió como “una locura”. “Estamos en esa gran fase en la que no tenemos que pensar demasiado en ello, simplemente estamos haciendo música. Luego descubriremos dónde pertenecen las cosas, así que habrá un par de proyectos diferentes”.

“Tenemos a Larry otra vez en el estudio, lo cual es maravilloso. Él es bueno, se lo está tomando con calma, pero está de nuevo en la batería y todavía graba algo con nosotros, así que continuaremos. Haremos un poco más de eso antes de fin de año”. Recordemos que el año pasado, los integrantes contaron que la grabación de un disco estaba relacionada con la salud del baterista.

Con información de TN