Todos los domicilios de las empresas de Kueider son falsos, lo confirmó la Justicia

La Policía Federal confirmó, a pedido de la Justicia, que todos los domicilios vinculados a las empresas del senador Edgardo Kueider y a su socio Rodolfo González, el empleado de la Biblioteca del Congreso que le cedió la camioneta para viajar a Paraguay, son falsos. Tal como había revelado Infobae, en las direcciones utilizadas para registrar las dos firmas no hay rastros del senador. Los efectivos se toparon con una casa en venta hace varios años, un estudio contable, y hasta la sede de una empresa de salud. Tampoco pudieron encontrar al misterioso González en cinco lugares distintos. En una de las direcciones estaba su hijo.

Por orden del fiscal de Concordia José Arias, la Unidad Investigativa contra Corrupción de la PFA hizo tareas de inteligencia sobre un total de ocho direcciones: tres vinculadas a las empresas Betail SA y Edekom SA, y otras cinco relacionadas a González, más conocido como “Gonzalito”. En todos esos lugares, los efectivos entrevistaron a testigos y elaboraron un extenso informe al que tuvo acceso Infobae.

La empresa Betail se creó en 2018 con un domicilio en el barrio de Liniers: Ercilla 6288. En ese lugar, tal como reveló este medio, hay una casa con el cartel de venta. Los vecinos le confirmaron a la Policía que vivía un matrimonio mayor y su hija. Nunca funcionó la empresa de Kueider. “Habiendo fallecido los padres y luego su esposo, la señora se fue a vivir con un familiar, publicando hace unos años la casa en venta”, relataron los testigos.

Kueider y González son socios en Betail SA, una empresa que está siendo investigada por la compra de tres departamentos con cocheras en el edificio Live en Santiago del Estero 511, en la ciudad de Paraná, allanado el jueves pasado por la jueza Arroyo Salgado. Concretamente, la firma es propietaria de las unidades del 6 “D”, el 6 “E”, y 13 “A”. Tras la revelación de ese dato en la revista Análisis, las expensas de los tres inmuebles pasaron a figurar a nombre de Guinsel Costa, la misteriosa secretaria.

Los organismos oficiales, llamativamente, todavía no confirmaron la titularidad de esos departamentos. Pero ya se sabe que se utilizó un fideicomiso para esconder a los verdaderos dueños. Por eso, esta semana se allanaron las oficinas de la empresa constructora.

La Policía Federal tampoco encontró rastros del ex senador en un edificio de oficinas que se utilizó para registrar Edekom SA, una empresa de Kueider y su hijo mayor, Haidar Iván Kueider. La dirección es Cerrito 1320 Piso 7 “C”. Actualmente funciona un estudio contable que no tendría vínculos con esta historia. Sin embargo, el encargado del lugar reveló que esa oficina era alquilada por las firmas LECTUS SA y VIS NSPLOGISTICA SA, a nombre del contador José Carlos Nogueras.

No fue la única conexión con esas empresas. En un departamento ubicado en Belgrano 1217, el domicilio fiscal de Edekom SA, la Policía encontró a un hombre que dijo ser empleado de LECTUS, dedicada al rubro de la salud, pero se mostró reticente a aportar datos. También le tomaron declaración al encargado, quien aseguró que no conocía la firma de Kueider y que no había recibido documentación.

Las dos empresas de Kuider están siendo investigadas por la Justicia en dos causas. En el expediente que impulsa el fiscal José Arias por enriquecimiento ilícito contra el ex senador, que abarca el período 1999 al 2019, cuando Kueider asumió en la Cámara baja, y en una causa que tiene la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

Las dos investigaciones tienen demasiados puntos de contacto y todo indica que habrá un conflicto de competencia que terminará en la Corte Suprema.

De hecho, el jueves hubo allanamientos cruzados en más de un domicilio. En una oficina ubicada a dos cuadras del Congreso, en Combate de los Pozos 162, hubo dos procedimientos casi al mismo tiempo: bien temprano, por orden de la jueza Arroyo Salgado, y luego por pedido del fiscal Arias. Ese segundo procedimiento estuvo a cargo de la Unidad Investigativa contra Corrupción de la Policía Federal y fue importante porque se secuestró el teléfono de la abogada Adriana Crucitta, tal como adelantó Infobae.

Crucitta es socia del González y empleada de la Biblioteca del Congreso desde 1985. Entre sus domicilios declaró una humilde casa ubicada en Villa Soldati. Sin embargo, en ese lugar vive una maestra jardinera que asegura que no tiene nada que ver con la abogada.

El domicilio de Combate de los Pozos 162 fue utilizado por González al momento de crear la empresa ICELER SA, dedicada a la explotación de servicios de comunicación audiovisual y radiodifusión, y de tecnologías de la información (TICs). También figura como sede de otra empresa llamada Peninsular Sudamericana SAS.

Al igual que las empresas, González todavía no pudo ser ubicado. La Policía Federal visitó cinco domicilios en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y en Entre Ríos. En ninguno había rastros del socio de Kueider.

El primer domicilio registrado fue la oficina de Combate de los Pozos, donde funciona el estudio jurídico de Crucitta, socia y compañera de González en la Biblioteca de la Congreso. Los policías se entrevistaron con la abogada y le tomaron una breve declaración. A los pocos días, ese domicilio terminó siendo allanado dos veces.

En un edificio ubicado en en el pasaje Gregorio Aráoz Alfaro al 400, en el barrio de Caballito, la Policía se encontró con el hijo de González, quien aportó un número de teléfono de su papá. Según el encargado del edificio, el departamento que habita el joven pertenece a María Elena Pisani, quien sería oriunda de Concordia, donde hicieron su carrera política tanto Kueider como su socio.

Otro edificio visitado por la Federal está ubicado Bartolomé Mitre 815, en el partido bonaerense de Morón. Varios vecinos declararon que no conocían a González aunque en el resumen de expensas aparece como el dueño del 5 “D”. Una vecina que vive en el quinto piso terminó confirmando que lo había cruzado hace pocos días. Los policías le exhibieron una foto y no tuvo dudas. Con esa información, el martes pasado, tanto el fiscal Arias como la jueza Arroyo Salgado allanaron ese edificio. Llamativamente, no lo encontraron.

“Los estamos buscando de varias maneras. Sabemos que no cruza la frontera desde 2019″, dijo una fuente judicial. Entre otras cosas, se habrían intervenido algunos números telefónicos. Ninguno resultó ser de González.

El socio de Kueider salió a la luz a partir de la camioneta 4x4 Chevrolet Trailblazer SUV negra, patente AE797OJ, que usaron el ex senador y su acompañante, Iara Guinsel Consta, para cruzar la frontera. Ese vehículo, valuado en unos USD 40 mil, lo compró el 9 de junio de 2021 y se lo cedió a Kueider y a la joven secretaria para que lo usen como si fuera propio. Cinco meses después, González casualmente, ganó un premio con la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires de $175.000, tal como reveló este medio.

Por pedido del fiscal Arias, la PFA también registró cuatro domicilios asociados a González en la provincia de Entre Ríos: tres en Concordia y un edificio en Paraná. En uno de esos lugares, sus propietarios dijeron que recibían multas a nombre de González. Otro punto visitado resultó ser una estancia, sobre la ruta 14, donde funciona una rotisería. Solo encontraron un cartel que reza “El Mana de mi Angelito”.

Con información de Infobae