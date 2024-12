Kicillof y su resumen del primer año de Milei: "Es una fiesta para pocos y un desastre para la mayoría"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este lunes las políticas económicas y sociales implementadas durante el primer año de gobierno de Javier Milei y afirmó que todos los números de la gestión libertaria "están en rojo porque es un desastre lo que ha hecho". El jefe bonaerense cuestionó los recortes en jubilaciones, salarios, educación, ciencia y obra pública: "Es una fiesta para pocos y un desastre para la mayoría".



"Mañana (por este martes) se cumple un año desde que empezó el gobierno de Javier Milei y seguramente habrá evaluaciones en la prensa. Nosotros organizamos esta reunión en San Martín para hablar de lo que muchos van a querer ocultar. No estamos pensando en lo que pasa en Wall Street, sino en la realidad de las familias bonaerenses y argentinas: es allí donde todos los números de Milei están en rojo porque es un desastre lo que ha hecho", expresó Kicillof en un plenario multisectorial realizado en la localidad de San Martín.



"El plan de Milei para bajar la inflación no es el que planteó en la campaña: no se trata de dolarizar ni cerrar el Banco Central. Está haciendo un plan de ajuste convencional como el de Martínez de Hoz, Cavallo o Macri, en el que se plancha el dólar y se destruyen los salarios y las jubilaciones de los argentinos", denunció.

Axel Kicillof cuestionó los recortes de Javier Milei en jubilaciones y salarios

Acto seguido remarcó que incluso los trabajadores que están en mejores condiciones laborales han visto una caída de sus ingresos. "En el caso de los jubilados, la pérdida es de un 20%: habría que recorrer toda la historia argentina para buscar si hubo alguna vez un saqueo de esta magnitud", indicó.

Kicillof manifestó que las políticas implementadas por el Gobierno hicieron caer 12% la industria y en la actualidad la capacidad utilizada de las maquinarias en las fábricas es del 53%. "Dice que está buscando inversiones, pero Milei lo único que hizo fue parar la mitad de la industria argentina".

También denunció que desde la asunción de la gestión libertaria en Argentina hay 4 millones de pobres nuevos. "No se trata de números, sino de personas, de madres y de pibes que están pasándola mal. Cuando nos hablan de los presuntos triunfos del Presidente, les respondemos con lo que vemos en cada uno de los sectores que están representados aquí: la plata en la Argentina de Milei no alcanza. Esa es la síntesis: hay fiesta para unos pocos y un desastre para las grandes mayorías", señaló.

Luego el gobernador volvió a hacer énfasis en el ajuste del Gobierno sobre los jubilados. "Milei aseguraba que iba a llevar adelante un ajuste novedoso, direccionado hacia el sector de la casta, pero hizo todo lo contrario: los más perjudicados fueron las y los jubilados. Ajustar a los adultos mayores no es de héroe, sino de cobarde".

Kicillof criticó a Milei por paralizar obras, abrir importaciones y ajustar en educación, ciencia y tecnología

Kicillof denunció que el Gobierno paralizó obras en la provincia de manera ilegal. "Una obra no es un renglón en un Excel, sino mejores posibilidades, más accesos y derechos. Por eso están en contra de construir escuelas y centros de salud que le mejoren la vida a nuestro pueblo: Milei no está dispuesto a usar la plata de la timba financiera para darles más derechos a los bonaerenses y a los argentinos", completó.

Además, sostuvo que la apertura de las importaciones y la caída en la capacidad de compra provocaron el cierre de más de 12.000 pymes. "Milei está ahorcando a las empresas argentinas. Si quiere inversiones, que deje de asfixiar a las pymes bonaerenses, que son las que generan la mayor parte de los puestos de trabajo", dijo.

En cuanto a la educación, ciencia y tecnología advirtió que el ajuste impulsado por Milei está generando una “fuga de cerebros” de especialistas que se van del país porque no encuentran futuro en Argentina. "Desde la provincia de Buenos Aires no podemos impedir todo el daño de Milei, pero seguiremos haciendo nuestro máximo esfuerzo para continuar financiando con fondos propios las obras en las universidades", prometió.

En salud, repudió la desregulación de las prepagas y los medicamentos, que aumentaron un 332%. "Hoy vemos escenas dramáticas en las farmacias porque hay gente que no puede comprar los remedios que necesita: Milei dice que el Estado es una organización criminal, pero lo criminal fue sacar al Estado del control y la regulación de los precios de los medicamentos".

Kicillof sobre el encuentro del PJ y el futuro electoral de cara a 2025

Sobre el final del acto se refirió al encuentro del PJ en el que participó esta tarde junto a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Sergio Massa: “Cuando hablamos de unidad, por supuesto que es unidad de los dirigentes, pero es unidad que contemple y tenga a todos los sectores que están sufriendo. Todos esos sectores tienen que estar en esa unidad”

Respecto a las elecciones legislativas del año próximo, el gobernador adelantó que conformarán un frente común para construir una alternativa futura. “Nos estamos preparando para convocar a todos y todas para hacer un inmenso frente que represente una alternativa de futuro en la Argentina”, dijo.

“La provincia de Buenos Aires va a estar resistiendo, pero también construyendo una alternativa de futuro”, continuó y llamó a los presentes a “trabajar, a militar, a hablar, a convencer, a no bajar los brazos”. “Quieren batalla cultural, la vamos a dar”, culminó el gobernador en medio de cánticos de la militancia “Kicillof presidente”.

Con información de Ámbito