Qué resultados necesita Boca para clasificarse a la Libertadores 2025

Boca venció a Newell’s por 1-0 en condición de visitante, en el marco de la fecha 26 del Torneo de la Liga Profesional 2024, y aumentó sus chances de meterse a la Copa Libertadores 2025 mediante la tabla anual, aunque todavía resta una jornada para la finalización del campeonato.

Ganar este domingo en Rosario era clave, porque Godoy Cruz se le había arrimado en la sumatoria de puntos de la temporada y el triunfo de River ante Central excluyó al Xeneize de alcanzar el tercer puesto en la acumulada. Todo se define el próximo fin de semana.

Boca depende de Vélez y Talleres para ir a la Copa

En caso de que Boca le gane a Independiente en la Bombonera, en el cierre del Torneo de la LPF 2024, el conjunto que dirige Fernando Gago estará prácticamente adentro de la Copa Libertadores 2025, pero deberá aguardar a conocer al campeón del certamen, ya que ese resultado determinará si el Xeneize irá directamente a la fase previa, iniciará su camino en la ronda preliminar o si directamente no jugará esta competencia.

Si Vélez o Talleres se consagran en el torneo local, liberarán un lugar al siguiente equipo no clasificado a la Copa, ya que encabezan la tabla anual de la LPF. ¿Por qué se beneficia Boca? Porque el triunfo contra Newell’s le aseguró terminar del 4° al 6° lugar de la acumulada, siendo el primero que recibirá el cupo que podría liberarse en la última jornada del certamen.

Eso sí, todavía hay una combinación de resultados que lo puede mandar a la Copa Sudamericana: si Central Córdoba gana la Copa Argentina y Huracán gana el Torneo de la Liga Profesional, el Xeneize no participará el máximo certamen continental al no poder alcanzar a River en el tercer puesto de la tabla anual. Ahora, si el Globo no gana este lunes ante Platense, esta combinación quedará anulada. Repasamos los distintos escenarios:

Vélez campeón de la Liga y la Copa Argentina: Boca clasifica a la ronda previa

Vélez campeón de la Liga y Central Córdoba de la Copa Argentina: Boca clasifica a la ronda previa

Talleres campeón de la Liga y Vélez de la Copa Argentina: se liberan dos cupos y Boca clasifica a la fase de grupos

Talleres es campeón de la Liga y Central Córdoba de la Copa Argentina: Vélez clasifica por tabla anual y Boca va a la ronda previa

Huracán es campeón de la Liga y Vélez gana la Copa Argentina: Boca clasifica a la ronda previa

Huracán es campeón de la Liga y Vélez no gana la Copa Argentina: Vélez, Talleres y River irán por tabla anual y Boca va a la Copa Sudamericana

