Cayó el régimen del dictador Bashar Al Assad en Siria

La caída del régimen de Bashar Assad puso este domingo un dramático final a su lucha de casi 14 años por mantenerse en el poder, mientras su país se fragmentaba en una brutal guerra civil convertida en un campo de batalla indirecta entre potencias regionales e internacionales.

Rusia anunció que Al Assad “dimitió” y salió del país. Horas antes los rebeldes comunicaron que “después de 50 años de opresión, y 13 de crímenes y desplazamiento forzado, anunciamos hoy (miércoles) el fin de este período oscuro y el inicio de una nueva era para Siria”.

La caída del dictador marcaba un fuerte contraste con sus primeros meses como el improbable presidente de Siria en 2000, cuando muchos esperaban que fuera un joven reformador después de tres décadas del férreo control de su padre. Con solo 34 años, el oftalmólogo educado en Occidente era un aficionado a la tecnología de trato amable.

Pero cuando se enfrentó a las protestas contra su régimen que estallaron en marzo de 2011, Assad recurrió a las tácticas brutales de su padre en un intento de aplastarlas. A medida que el alzamiento derivaba en una guerra civil, recurrió a su ejército para bombardear ciudades controladas por la oposición con apoyo de aliados como los regímenes de Irán y Rusia.

Grupos internacionales de derechos humanos y fiscales alegaron el uso generalizado de tortura y ejecuciones extrajudiciales en los centros de detención gestionados por la dictadura siria.

La guerra en Siria ha matado a casi medio millón de personas y desplazado a la mitad de la población que tenía el país antes de la guerra, 23 millones de personas. A medida que la revuelta se convertía en guerra civil, millones de sirios huyeron cruzando las fronteras a Jordania, Turquía, Irak y Líbano y hacia Europa.

Su partida pone fin al régimen de la familia Assad, que duró casi 54 años. Sin un sucesor claro, sume al país en una gran incertidumbre.

Hasta hace poco, parecía que Assad estaba casi fuera de peligro. El prolongado conflicto se había asentado en posiciones fijas en los últimos años, en las que el régimen había recuperado el control de la mayor parte del territorio sirio mientras el noroeste permanecía en manos de grupos de oposición y el noreste bajo control kurdo.

Aunque Damasco seguía bajo estrictas sanciones occidentales, los países vecinos habían comenzado a resignarse al continuo dominio de Assad. La Liga Árabe restableció la membresía de Siria el año pasado, y Arabia Saudí anunció en mayo el nombramiento de su primer embajador en Siria desde que cortó lazos con Damasco 12 años antes.

Sin embargo, la marea geopolítica cambió rápidamente con una ofensiva sorpresa lanzada por grupos de oposición con base en el noroeste de Siria a finales de noviembre. Las fuerzas gubernamentales colapsaron rápidamente, mientras que los aliados de Assad, ocupados por otros conflictos —como la guerra de Rusia en Ucrania y las guerras iniciadas hace más de un año entre Israel y grupos armados respaldados por Irán, Hezbollah y Hamás— parecían reacios a intervenir con fuerza.

El paradero de Assad no estaba claro el domingo, entre reportes de que había dejado el país mientras los insurgentes tomaban control de la capital siria.

El mandatario llegó al poder en 2000 por un giro del destino. Su padre había estado preparando al hermano mayor de Bashar, Basil, como su sucesor, pero Basil murió en un accidente de coche en Damasco en 1994. Bashar fue traído de vuelta de su trabajo como oftalmólogo en Londres, sometido a entrenamiento militar y ascendido al rango de coronel para establecer sus credenciales y que algún día pudiera gobernar.

Cuando Hafez Assad murió en 2000, el parlamento se apresuró a bajar el requisito de edad presidencial de 40 a 34 años. El ascenso de Bashar se selló en un referéndum nacional, en el que él fue el único candidato.

Hafez, un militar de carrera, gobernó el país durante casi 30 años durante los cuales estableció una economía centralizada al estilo soviético y mantuvo una mano tan asfixiante sobre la disidencia que los sirios temían incluso bromear sobre política con sus amigos.

Impuso una ideología secular que buscaba enterrar las diferencias religiosas bajo el nacionalismo árabe y la imagen de resistencia heroica a Israel. Formó una alianza con los líderes religiosos chiíes en Irán, consolidó la dominación siria sobre Líbano y estableció una red de grupos milicianos palestinos y libaneses.

En un principio, Bashar parecía completamente diferente a su padre autoritario.

Alto y delgado con un ligero ceceo, tenía un trato tranquilo y amable. Su única posición oficial antes de convertirse en presidente fue como jefe de la Sociedad de Computación Siria. Su esposa, Asma al-Akhras, con quien se casó varios meses después de asumir el cargo, era atractiva, elegante y nacida en Reino Unido.

La joven pareja, que tuvo tres hijos, parecía rehuir los adornos del poder. Vivían en un apartamento en el distrito de lujo de Abu Rummaneh en Damasco, a diferencia de una mansión palaciega como otros líderes árabes.

Inicialmente al asumir el cargo, Assad liberó a prisioneros políticos y permitió un discurso más abierto. En la “Primavera de Damasco”, surgieron salones para intelectuales donde los sirios podían discutir arte, cultura y política en un grado imposible bajo el régimen de su padre.

Pero después de que 1.000 intelectuales firmaran una petición pública pidiendo democracia multipartidista y mayores libertades en 2001 y otros intentaron formar un partido político, los salones fueron sofocados por la temida policía secreta que encarceló a docenas de activistas.

En lugar de una apertura política, Assad se volcó a las reformas económicas. Levantó lentamente las restricciones económicas, permitió la entrada de bancos extranjeros, abrió las puertas a las importaciones y empoderó al sector privado. Damasco y otras ciudades, durante mucho tiempo sumidas en la monotonía, vieron florecer centros comerciales, nuevos restaurantes y bienes de consumo. El turismo se incrementó.

En el extranjero, se apegó a la línea que había establecido su padre, basada en la alianza con Irán y una política de insistir en la devolución completa de los Altos del Golán anexionados por Israel, aunque en la práctica Assad nunca confrontó militarmente a Israel.

En 2005 sufrió un duro golpe con la pérdida del control de Siria sobre la vecina Líbano, que había durado décadas, después del asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri. Muchos libaneses acusaron a Damasco de estar detrás del asesinato, Siria se vio obligada a retirar sus tropas del país y un gobierno proestadounidense llegó al poder en Beirut.

Al mismo tiempo, el mundo árabe se dividió en dos bandos: uno de países liderados por suníes aliados de Estados Unidos, como Arabia Saudí y Egipto, y otro con Siria e Irán, liderados por chiíes y vinculados con Hezbollah y milicianos palestinos.

Durante todo ese proceso, Assad se apoyó en gran medida en la misma base de poder local que su padre: la comunidad alauí, una rama del islam chií-que supone en torno al 10% de la población. Muchas de las posiciones en su gobierno fueron ocupadas por generaciones más jóvenes de las mismas familias que habían trabajado para su padre. También se incorporó la nueva clase media creada por sus reformas, incluidas familias destacadas de comerciantes suníes.

Assad también recurrió a su propia familia. Su hermano menor Maher encabezó la Guardia Presidencial de élite y lideraría la represión contra la sublevación. Su hermana Bushra fue una voz fuerte en su círculo íntimo, junto con su esposo, el viceministro de Defensa Assef Shawkat, hasta que fue asesinado en un atentado en 2012. El primo de Bashar, Rami Makhlouf, se convirtió en el mayor empresario del país, encabezando un imperio financiero antes de que los dos tuvieran una ruptura que hizo que Makhlouf fuera apartado.

Assad también confió cada vez más en roles clave a su esposa, Asma, antes de que ella anunciara en mayo que estaba recibiendo tratamiento para la leucemia y se retirara del centro de atención.

Cuando estallaron las protestas en Túnez y Egipto, que terminaron derrocando a sus gobernantes, Assad descartó la posibilidad de que ocurriera lo mismo en su país e insistió en que su régimen estaba más en sintonía con su pueblo. Después de que la ola de la Primavera Árabe llegara a Siria, sus fuerzas de seguridad llevaron a cabo una brutal represión mientras Assad negaba constantemente que enfrentara un levantamiento popular, y culpaba a “terroristas respaldados por extranjeros” que intentaban desestabilizar su régimen.

Su posición convenció a muchos de los grupos minoritarios de Siria, como cristianos, drusos y chiíes, así como algunos suníes que temían más la perspectiva de un gobierno de extremistas suníes que al gobierno autoritario de Assad.

Irónicamente, el 26 de febrero de 2011, dos días después de la caída del egipcio Hosni Mubarak ante los manifestantes y justo antes de que la ola de protestas de la Primavera Árabe barriera Siria, en un correo electrónico publicado por WikiLeaks como parte de un archivo en 2012, Assad envió un chiste que se había encontrado burlándose de la terca negativa del líder egipcio a renunciar.

Ofensiva relámpago

De esta manera, casi medio siglo de dominio de la familia Al Assad en Siria llegó a su fin. Este domingo el régimen cayó tras una sorpresiva ofensiva relámpago de los rebeldes. A primera hora de hoy, cuando los insurgentes lograron ingresar a la capital Damasco, la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que el dictador había abandonado el país hacia un lugar desconocido.

El primer ministro sirio, Mohammed Ghazi Jalali, dijo que el gobierno estaba listo para “extender su mano” a la oposición y entregar sus funciones a un gobierno de transición. “Estoy en mi casa y no he salido, y esto es debido a mi pertenencia a este país”, dijo en un video. Afirmó, asimismo, que iría a su oficina por la mañana para continuar sus labores y llamó a los ciudadanos sirios a no dañar la propiedad pública.

No obstante, no se refirió a los reportes sobre el paradero de Al Assad.

Rami Abdurrahman, jefe del Observatorio Sirio, dijo a la agencia The Associated Press que Assad salió vía aérea desde Damasco a primeras horas del domingo. En tanto, la televisión estatal en Irán, el principal respaldo del dictador en los años de guerra en Siria, informó que había dejado la capital. Citó a la red de noticias Al Jazeera de Qatar para la información y no dio más detalles.

Fue la primera vez que las fuerzas de oposición alcanzaron Damasco desde 2018, cuando las tropas sirias recapturaron áreas en las afueras de la capital después de un asedio de varios años.

La radio pro-gobierno Sham FM informó que el aeropuerto de Damasco había sido evacuado y todos los vuelos detenidos.

Los insurgentes, por su parte, también anunciaron que habían entrado en la prisión militar de Saydnaya, al norte de la capital, y que “liberaron” a sus prisioneros allí.

La noche anterior, las fuerzas de oposición tomaron la ciudad central de Homs, la tercera más grande de Siria, mientras las fuerzas gubernamentales la abandonaban. La ciudad está en una intersección importante entre Damasco, la capital, y las provincias costeras de Siria de Latakia y Tartus — la base de apoyo del líder sirio y hogar de una base naval estratégica rusa.

Los rebeldes ya habían tomado las ciudades de Alepo y Hama, así como grandes partes del sur, en una ofensiva relámpago que comenzó el 27 de noviembre. Los analistas dijeron que el control rebelde de Homs sería un cambio de juego.

Los movimientos de los rebeldes hacia Damasco llegaron después de que el ejército sirio se retirara de gran parte del sur del país, dejando más áreas, incluidas varias capitales provinciales, bajo el control de los combatientes de la oposición.

Los avances de la última semana fueron, con mucho, los más grandes en años recientes por parte de las facciones opositoras, lideradas por un grupo que tiene sus orígenes en Al Qaeda y al cual Estados Unidos y la ONU consideran una organización terrorista. En su intento por derrocar al régimen de Assad, los insurgentes, liderados por el grupo Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, han encontrado poca resistencia del ejército sirio.

Los rápidas avances rebeldes, junto con la falta de apoyo de los antiguos aliados de Assad, plantean la amenaza más seria a su gobierno desde el inicio de la guerra.

El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, llamó el sábado a conversaciones urgentes en Ginebra para asegurar una “transición política ordenada”. En declaraciones a la prensa en el Foro de Doha, en Qatar, dijo que la situación en Siria cambia minuto a minuto. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, cuyo país es el principal respaldo internacional de Assad, dijo que sentía “lástima por el pueblo sirio”.

Durante el sábado, la prensa estatal de Siria negó los rumores que circulaban en redes sociales de que Assad había salido del país, diciendo que desempeña sus funciones en Damasco.

Contaba con poca o nula ayuda de sus aliados. Rusia está ocupado con su guerra en Ucrania. El poderoso grupo terrorista libanés Hezbollah, que en un momento dado envió a miles de combatientes para respaldar a las fuerzas de Assad, ha sido debilitado por un conflicto con Israel, que ya ha durado un año. Mientras tanto, el régimen de Irán ha visto cómo sus representantes en la región se han debilitado por los continuos ataques aéreos israelíes.

El próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el sábado en redes sociales que Estados Unidos debería evitar involucrarse militarmente en Siria. Por separado, el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden dijo que su gobierno no tenía intención de intervenir en la región.

Pedersen dijo que más tarde se anunciaría una fecha para las conversaciones en Ginebra sobre la implementación de la Resolución 2254 de la ONU. En la resolución, adoptada en 2015, se hacía un llamado a un proceso político liderado por Siria, comenzando con el establecimiento de un órgano de gobierno de transición, seguido por la redacción de una nueva Constitución y finalmente, con elecciones supervisadas por la ONU.

Más tarde el sábado, ministros de Relaciones Exteriores y diplomáticos de alto nivel de ocho países clave, incluidos Arabia Saudí, Rusia, Egipto, Turquía e Irán, junto con Pederson, se reunieron al margen de la Cumbre de Doha para discutir la situación en Siria.

En un comunicado emitido el sábado por la noche, los participantes afirmaron su apoyo a una solución política a la crisis siria “que llevaría al fin de la actividad militar y protegería a los civiles”. También acordaron la importancia de reforzar las labores internacionales para aumentar la ayuda al pueblo sirio.

La marcha de los insurgentes

Hassan Abdul-Ghani, comandante de los insurgentes, publicó en la aplicación de mensajes Telegram que las fuerzas de la oposición habían comenzado la “etapa final” de su ofensiva al rodear Damasco.

El HTS controla gran parte del noroeste de Siria y en 2017 estableció un “gobierno de salvación” para administrar los asuntos cotidianos de la región. En los últimos años, el líder de HTS, Abu Mohammed al-Jolani, ha buscado cambiar la imagen del grupo, cortando lazos con Al Qaeda, deshaciéndose de funcionarios de línea dura y prometiendo una política de pluralismo y tolerancia religiosa.

La ofensiva sorpresa comenzó el 27 de noviembre, durante la cual hombres armados capturaron la ciudad norteña de Alepo, la más grande de Siria, y la ciudad central de Hama, la cuarta ciudad más grande del país.

Activistas de la oposición dijeron el sábado que un día antes los insurgentes entraron en Palmira, que alberga sitios arqueológicos invaluables y había estado en manos del gobierno desde que fue tomada del grupo Estado Islámico en 2017.

Hacia el sur, las fuerzas sirias se retiraron de gran parte de la provincia de Quneitra, dijeron los activistas.

El régimen sirio se ha referido a los hombres armados de la oposición como terroristas desde el inicio del conflicto, en marzo de 2011.

El jefe de la diplomacia qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, criticó a Assad por no aprovechar la pausa en los combates de los últimos años para abordar los problemas subyacentes del país. “Assad no aprovechó esta oportunidad para comenzar a involucrarse y restaurar su relación con su pueblo”, afirmó.

Con información de AP