Francia e Italia se oponen al acuerdo Mercosur - Unión Europea

El anuncio fue realizado este viernes en Montevideo, Uruguay, en el marco de la 65° Cumbre del Mercosur, que contó con la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien viajó especialmente para cerrar las negociaciones.

Para el gobierno francés, el acuerdo para un tratado de libre comercio entre los bloques sigue siendo "inaceptable" en su estado actual, informó la agencia AFP.

"La Comisión concluyó sus negociaciones con Mercosur, que es su responsabilidad, pero el acuerdo no se firmó ni ratificó. Así que aquí no acaba la historia. El acuerdo con Mercosur no entró en vigor", subrayó el gobierno francés durante una rueda de prensa.

Los agricultores franceses han demostrado su rechazo, con manifestaciones que han llegado hasta bloquear las calles de París con tractores.

Italia también se manifestó contrario a la firma del acuerdo de libre comercio entre los bloques. "Confirmando que la profundización de las relaciones con los países del Mercosur debe seguir siendo una prioridad estratégica, en términos políticos, económicos e industriales, tanto para la UE como para Italia, el Gobierno italiano considera que no hay condiciones para firmar el texto actual", indicaron a EFE fuentes del gobierno italiano.

La firma de acuerdo "sólo puede tener lugar a condición de que se incluyan garantías y compensaciones adecuadas en caso de desequilibrios en el sector agrícola", añadieron.

El apoyo de España

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, celebró el anuncio del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, ya que tiene "una especial relevancia" para España al ser "puente entre América Latina y la UE".

Según Cuerpo, se trata "el logro más importante" de la política comercial exterior de España y de la UE en los últimos años, marcando "un antes y un después" al reforzar la "alianza estratégica" entre estas dos zonas, informó Europa Press.

En un comunicado de prensa, Cuerpo consideró que se trata de un acuerdo "muy positivo y equilibrado" que traerá beneficios para ambas regiones, que constituyen ahora el área libre de comercio "más grande del mundo".

Entre los beneficios del acuerdo, el titular de la cartera de Economía ha destacado que favorecerá la diversificación de los flujos comerciales, la resiliencia de las cadenas de suministro, el crecimiento económico y la creación de empleo.

Alcances del acuerdo Mercosur - Unión Europea

Durante el anuncio del acuerdo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo calificó como “un hito histórico”, al tiempo que consideró que el acuerdo es “ambicioso y equilibrado”.

“Estamos generando un mercado de 700 millones de consumidores”, destacó y aseguró que la alianza “va a generar inversiones y trabajo a ambos lados del Atlántico”.

“Le estamos diciendo al mundo que tiene que estar ligado por valores”, añadió la funcionaria europea.

Asimismo, dijo que “esto es una ganancia para Europa” porque “hay 70 mil empresas exportan al Mercosur de las cuales 30 mil son pymes así se aseguran un mercado, facilidades de ingresos, menores aranceles y acceso preferencial a materias primas”.

Además afirmó que “este acuerdo incluye salvaguardas robustas” y le permitirá ahorrar a las empresas europeas 4.000 millones de euros.

