Sus hijos murieron en un incendio e irá a juicio: “No se hicieron las pericias como corresponde”

En febrero de 2021, Yolanda Vargas vivió la tragedia de perder a sus dos hijos en un incendio que destruyó su casilla en Colonia Santa Rosa, departamento Orán. Desde entonces, según denunció enfrenta un proceso judicial lleno de irregularidades. “Cuando salgo de la detención, no me permitieron estar en el velorio de mi hijo. Me llevaron esposada al cementerio, con chaleco antibalas y rodeada de guardias. Fue un trato inhumano”, relató Yolanda Vargas en el programa “El Acople”.

Entre las denuncias que realiza, destaca el mal manejo de la escena del incendio. “Si las pericias se hubieran hecho como corresponde, no podrían haber entregado el terreno al otro día. Mientras limpiaban, mi suegra encontró la mano de mi hijo. Eso no debería haber pasado”, afirmó. Además, criticó los retrasos en las notificaciones judiciales: “Me enteré por el diario que mi juicio sería en febrero de 2025. A los testigos les llegó la notificación semanas antes, pero a mí recién en noviembre”.

Con recursos limitados, Yolanda organiza una lota solidaria para afrontar los gastos del juicio. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias mercedes.947.rojo.mp. “No tengo cómo costear traslados ni otros gastos. Estamos haciendo lo que podemos con ayuda de vecinos y amigos”, concluyó.

El juicio fue programado para el 5 de febrero, casualmente en la fecha que se cumple el cuarto aniversario de la muerte de sus hijos. Yolanda Vargas está acusada de abandono de persona seguida de muerte.