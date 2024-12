Independiente volvió al triunfo con un dos a cero a Central Córdoba

Independiente consiguió un triunfo importante al ganarle por 2 a 0 a Central Córdoba al término del partido que disputaron esta tarde, en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la vigésimo quinta fecha de la Liga Profesional 2024.

Los goles fueron convertidos por los delanteros Gabriel Avalos, a los tres minutos de partido, y Santiago Hidalgo, cuando iban 42 minutos de la primera etapa.

Con la victoria, el “Rojo” mantiene su clasificación a la Copa Sudamericana y se acerca a la zona de fase previa de la Copa Libertadores 2025.

El equipo de Julio Vaccari arrancó mejor y se puso en ventaja en la primera jugada del partido. A los 13 minutos, el defensor Kevin Lomónaco robó y condujo hasta abrir la pelota a la derecha, donde recibió el extremo Santiago Hidalgo, quien enganchó dos veces y puso un centro buscapié. La pelota le quedaba al volante Lautaro Millán, quien abrió las piernas para que la misma siga su curso y le llegue al delantero Gabriel Ávalos, que recibió y, tras una media vuelta, convirtió el primer gol del partido.

Ocho minutos después, volvió a llegar Independiente. Tras una jugada por la derecha de los volantes Felipe Loyola e Iván Marcone, el lateral Federico Vera quedó mano a mano ante el arquero Luis Ingolotti sobre este costado, pero el guardameta se impuso.

A los 14 minutos, Millán llevó la pelota por el costado izquierdo y habilitó a Hidalgo, quien giró y remató ante la salida de Ingolotti, que alcanzó a desviar al córner.

Cuando el partido había sufrido un bajón, el “Rojo” aumentó la ventaja y sentenció el resultado final. Marcone manejó la pelota por la mitad de la cancha y puso un pase largo para la corrida de Santiago Hidalgo, quien aprovechó la duda de uno de los centrales del equipo santiagueño, picó la pelota por encima de Ingolotti y aumentó la ventaja del “Rojo”.

Independiente tuvo la chance de convertir el partido en goleada a los tres minutos de la segunda parte, cuando Ingolotti derribó a Gabriel Avalos dentro del área. El penal fue pateado por el propio atacante, pero el arquero del conjunto santiagueño detuvo el remate sobre su palo derecho.

Promediando el segundo tiempo llegaron los primeros ataques claros de la visita. A los 24 minutos, un pase filtrado del delantero Lucas Varaldo habilitó al delantero Luis Angulo, quien corrió hasta quedar mano a mano ante el arquero Rodrigo Rey, que achicó y se quedó con el que pudo haber sido el descuento del “Ferroviario”.

Diez minutos después, y tras un centro desde la izquierda que fue rechazado, la pelota le quedó al volante Cristian Vega, que remató desde afuera del área. Su tiro pasó cerca del palo derecho de Rey.

Ya en el tiempo de descuento, el delantero Nicolás Quagliata recibió un centro rasante desde la izquierda y remató al primer palo, pero su disparo fue controlado por Rey.

Con la victoria, Independiente alcanza los 59 puntos en la tabla anual, manteniendo su plaza de clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que Central Córdoba cayó por segundo partido consecutivo.

Síntesis:

Liga Profesional 2024

Fecha 25

Independiente – Central Córdoba

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Silvio Trucco

VAR: Héctor Paletta

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Marco Pellegrino, Damián Pérez; Felipe Loyola, Iván Marcone, Lautaro Millán; Santiago Hidalgo, Gabriel Avalos, Diego Tarzia. DT: Julio Vaccari.

Central Córdoba: Luis Ingolotti; Rafael Barrios, Lucas Abascia, Yonatthan Rak, Santiago Laquidain, Juan Meli; Matías Benítez, Cristian Vega, José Florentín, Matías Godoy; Rodrigo Atencio. DT: Omar De Felippe.

Goles en el primer tiempo: 3m. Gabriel Avalos (I); 42m. Santiago Hidalgo (I).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Favio Cabral por Santiago Laquidain (C), Lautaro Rivero por Lucas Abascia (C), Luis Angulo por Matías Benítez (C) y Lucas Varaldo por Rodrigo Atencio (C); 18m. Alex Luna por Santiago Hidalgo (I); 27m. Juan Fedorco por Marco Pellegrino (I); 32m. Nicolás Quagliatta por Matías Godoy (C); 39m. Federico Mancuello por Lautaro Millán (I) y Santiago Salle por Diego Tarzia (I).

Con información de Noticias Argentinas