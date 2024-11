Invadido por el enojo y la impotencia, este jueves, Dante Spinetta manifestó su furia e indignación tras sufrir el robo de su camioneta. Según expresó el músico a través de sus redes sociales, había adquirido el vehículo hace menos de dos meses.

“Les quiero contar que anoche, a eso de las 3 de la mañana, me robaron la camioneta mientras yo dormía”, comenzó explicando el cantante, ante sus más de 350 mil seguidores de Instagram, mientras se grababa con su celular. Luego, el hijo de Luis Alberto Spinetta dio detalles de la situación: “Era una camioneta que tengo hace menos de dos meses. Pasé 12 años sin cambiar el auto y para que un gil de mie... venga a robármela”.

Acto seguido, el exintegrante de Illya Kuryaki & the Valderramas contó sus sensaciones a horas del robo: “Me siento súper frustrado con esto, por eso se los quiero compartir. Sabemos que Argentina está picante y en Villa Urquiza no paran de robar. Esa es la realidad. No sé qué pasa, pero roban casas, los medidores de agua, los bronces de los porteros eléctricos, bicicleta, moto, todo lo que se te ocurra. Esperemos que cambie la situación. Me robaron mi Toyota. Quizás vuelve, quizás no, pero al que se la llevó que se vaya bien a la con... de su madre”.

Si bien el músico se caracteriza por mantener un perfil bajo en redes sociales, en esta oportunidad decidió expresar la situación con la esperanza de, no solo recuperar su camioneta, sino también, dar cuenta de los hechos de inseguridad que se producen en esa zona, el barrio donde siempre vivió.

Inmediatamente, el artista compartió en sus historias una imagen de la camioneta en cuestión junto a una serie de emojis de caras enojadas. El artista buscará que esta frustración no lo afecte días antes de presentarse en el Teatro Vorterix donde cerrará un capítulo brillante en su carrera solista. Este concierto, último del año en Buenos Aires, marcará el final del recorrido de Mesa Dulce, el disco que lo llevó a consolidar un sonido íntimo y visceral, impregnado de funk, soul y ritmos urbanos.

Con información de Teleshow