Antes de enviar el proyecto de Presupuesto 2025 a la Legislatura, los ministros Sergio Camacho y Roberto Dib Ashur escucharon consultas y propuestas del intendente de la ciudad de Salta Emiliano Durand y de diputados por Capital. La reunión con los titulares de los Ministerios de Infraestructura y de Economía y Servicios Públicos tuvo lugar en la sede municipal y mantuvo la dinámica de las consultas realizadas en el interior.

“Se preguntó más que nada cómo avanzan determinadas obras, en lo personal he preguntado cómo evoluciona el análisis, el tratamiento del Río Arenales, otros preguntaron muy fuertemente el tema de agua y saneamiento, estaba presente también Aguas del Norte; también se preguntó sobre el avance de obas del Hospital San Bernardo”, enumeró por Aries, la diputada Socorro Villamayor.

Otro de los temas abordados fue el de los caminos, por un lado se presentó un croquis sobre la ampliación de la circunvalación oeste relacionada a la conexión con bajada por Avenida Belgrano y la del Templete San Cayetano.

“Se hizo un planteo también en relación a cómo promover el turismo desde la buena inversión en carreteras. Y a esa pregunta la respuesta fue, si se quiere, no muy grata, porque muchas de nuestras rutas son dependientes de Nación, y cuando es jurisdicción nacional hay severos problemas para poder intervenir si no tenés una autorización y mucho menos si no tenés fondos”, expresó.

Villamayor indicó que también se hizo mención de la ruta de Güemes a Salta. “Esa ruta que es nacional, en algún momento se cedió a la provincia, sin embargo hoy mencionaron que en Nación la habían licitado, con lo cual no sé si tuvieron un problema o un error en su base de datos, lo que sí quedó claro es que existe la mirada de mantenimiento de la ruta pero sí o sí a través de peaje”, completó.

Respecto a la presentación del proyecto en la Legislatura, Villamayor estimó que podría llegar la primera semana de diciembre y remarcó que el monto total no fue determinado durante la última reunión. “Estamos a pocos días que entre a la Cámara de Diputados, y allí tendremos certeza si efectivamente son 3 billones como se estima”, dijo.

Así mimo consideró “responsable y audaz” presentar el proyecto provincial, pese a la ausencia de uno nacional, aunque reconoció que “hay incertidumbre”.

“Hay partidas como puede ser el impuesto al combustible, que este gobierno ha determinado no enviarlo a las provincias, y sin embargo, ese impuesto al combustible, que es lo que todos pagamos al momento de consumirlo, tiene un destino específico, que es la ruta, las viviendas, el transporte para las provincias, estas cosas no quedan aún saldadas, siendo que Nación no ha determinado su presupuesto”, insistió.

Finalmente detalló que, en la distribución, se destinará un 42% para Educación, 25% a Salud y 12% a Seguridad; y señaló que, dentro del presupuesto, se contempla la deuda del Plan Bicentenario, un importe de 42 millones de dólares.