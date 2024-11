En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza que prevé que funcionarios y empleados municipales que se desempeñen en áreas ligadas al trato con la niñez, adolescencia o vejez deberán presenta un examen psicodiagnóstico.

“Es cuidar nuestros niños”, aseguró el concejal Pablo López, autor de la iniciativa, al momento de tomar la palabra.

Destacó el edil que la ordenanza apunta a conocer a quiénes son los encargados de las áreas descriptas.

“¿Cómo puede ser que antes no se pidió? Antes, cualquier persona podía trabajar en las áreas. El objetivo es que nuestros niños no estén en manos de personas perversas, que no encuentren un atacante en vez de contención”, aseguró López.