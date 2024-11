Forestello dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Tiro

Este martes, mediante un comunicado oficial, el Club de Gimnasia y Tiro oficializó la salida de Rubén Darío Forestello. Este viernes se despedirá de los hinchas durante el partido amistoso ante Atlético Tucumán por el 122° aniversario de la institución.

"Su alejamiento obedece a motivos de índole personal. Desde la institución agradecemos su profesionalismo y su sentido de pertenencia. Esta etapa llega a su fin pero el cariño y el reconocimiento siguen intactos", expresaron.

Por su parte, Forestello se mostró agradecido con la institución y reforzó los motivos personales de la decisión.

“Hemos entregado todo lo que teníamos a nuestro alcance, intentando siempre ponernos a la altura de la institución, que es una gran institución, con un triste sentimiento por un montón de cosas que hemos vivido, que hemos compartido, también siendo sinceros y diciendo lo que realmente me está pasando, que no vamos a estar colaborando al 100% para seguir acompañándolos, no vamos a estar al 100% para poder proyectar todas esas energías necesarias como para colaborar con cada uno de los integrantes de este grupo deportivo”, expresó.

Forestello se desempeñó como DT albo en tres oportunidades, durante el 2021 militó el Federal A quedando trunco el ascenso contra Chaco For Ever. Después de su paso por Rafaela y Alvarado, el "Yagui" regresó al Albo en 2023, tomó revancha, y logró el objetivo final, llevando al equipo a la B Nacional, donde firmó su continuidad una temporada más.