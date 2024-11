“No hay ánimo para un nuevo paro general”: el Gobierno respira con la CGT "dialoguista"

El ala dialoguista de la Confederación General del Trabajo (CGT) defendió la tregua con el Gobierno y la decisión de evitar la realización de un nuevo paro general el 5 de diciembre, lo que derivó en el alejamiento de Pablo Moyano de la conducción de la central obrera. “No hay ánimo en la sociedad para una medida de esas características”, afirmó Andrés Rodríguez, líder de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

En diálogo con TN, el secretario adjunto de la CGT criticó la decisión del dirigente camionero. “Es desacertada. La CGT tiene un cuerpo orgánico. Las decisiones se toman por unanimidad o por consenso mayoritario. Y hay consenso sobre que el clima no está para un nuevo paro general”, argumentó.

“Así como en el primer semestre del año hicimos dos paros y participamos de varias movilizaciones, la observación que hacemos ahora es que no hay un clima apropiado para que una medida de fuerza pueda tener éxito”, profundizó, y fue más allá: “Si la medida resulta fracasada, va a repercutir negativamente en el sector obrero. Hoy no hay ánimo en la sociedad. Para más adelante, no se descarta”.

Rodríguez aseguró que Hugo Moyano, líder de Camioneros, está en desacuerdo con el camino que eligió su hijo Pablo y destacó que el gremio en su conjunto “no se va de la CGT”.

El secretario general del gremio, que aglutina a la mayoría de los empleados públicos, fundamentó la decisión de apostar al diálogo con el gobierno de Javier Milei. “Hubo negociaciones recientes de los gremios aeronáuticos y la UTA (Unión Tranviarios Automotor) que llegaron a buen puerto. Estaban en conflicto y alcanzaron un acuerdo”, mencionó.

“Nosotros propusimos la posibilidad de conformar un diálogo tripartito con el Gobierno y el sector empresario. En este momento, la pelota está del lado del Gobierno. Ellos prometieron convocarnos y nosotros debemos manejar correctamente los tiempos. De eso se trata”, detalló.

Pese a la resistencia a adoptar un perfil más combativo, Rodríguez remarcó que los logros exhibidos por la gestión libertaria en materia económica no alcanzan a los trabajadores, tanto del sector público como el privado. “La pérdida del poder adquisitivo sigue acentuándose y no hay mejoras en cuanto a la creación de puestos de trabajo”, consideró.

El líder sindical trazó un panorama de la situación de los estatales y el paréntesis abierto por el Gobierno en cuanto a los despidos en el sector público. “Hoy el aspecto de expulsión de empleo está más tranquilo. Los principales recortes se hicieron en el primer semestre. En este momento la preocupación de los estatales es recuperar poder adquisitivo. Esperamos poder lograrlo en la próxima paritaria”.

Rodríguez cuestionó el espíritu confrontativo del otro gremio que nuclea a los empleados públicos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), conducida por Rodolfo Aguiar: “Es una postura que tuvieron siempre y se verá quién logra mejores resultados. No he visto que en estos meses los hayan tenido. No mueven el amperímetro”.

El secretario general de UPCN resaltó la inauguración, a cargo del gremio, de un sanatorio en la localidad bonaerense de Zárate que -aseguró- “generará 500 nuevos puestos de trabajo”. “En esa zona no había nada de esa envergadura. En este momento tan difícil hemos sido capaces de desarrollar una obra que brindará salud de calidad a los trabajadores de esa región”, dijo Rodríguez, y mencionó que Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, estará en ceremonia de apertura, a realizarse el miércoles.

Con información de Noticias Argentinas