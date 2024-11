Un camión, que transportaba golosinas, volcó esta madrugada alrededor de las 4, sobre la Autopista Rosario-Córdoba. El accidente se registró en el kilómetro 332, a la altura de Carcarañá, provincia de Santa Fe. No se registraron víctimas y el conductor solo tuvo heridas leves.

Según testigos del hecho, un grupo de vecinos intentó saquear la mercadería del rodado, pero al intervenir un móvil de Gendarmería que llegó al lugar, esto no prosperó. “Se realizó el trasbordo de la carga y con una grúa buscan mover el vehículo para liberar el paso en la autovía”, informó Iván Luna, jefe de Bomberos de Carcarañá, a Infobae.

“El conductor declaró que tocó banquina, dirección sur. Venía desde Córdoba y se dirigía a Rosario. El camión se desestabilizó e hizo un vuelco, quedó lateralizado con las ruedas, sentido hacia donde venía el tránsito, cruzaba toda la calzada”, agregó la fuente.

Según Luna, el incidente no afecta los accesos directos a Rosario, pero obligó a desviar el tránsito por la ruta S26 hacia la 1V09 (ex RN9, kilómetro 336), con un retorno habilitado en el acceso a San Jerónimo Sud, once kilómetros después, en el kilómetro 327.