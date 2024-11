El ex integrante de One Direction fue encontrado muerto el 16 de octubre tras lanzarse desde el balcón de su habitación en el tercer piso del Hotel CasaSur del barrio porteño de Palermo.

La autopsia determinó que murió después de sufrir "traumas múltiples" y "hemorragias internas y externas" por la caída.

La fiscalía indicó que el joven consumió cocaína, alcohol y un antidepresivo recetado antes de caer al vacío. La Fiscalía agregó que tres personas fueron imputadas por suministrarle drogas y una de ellas también por abandonar a una persona en estado de vulnerabilidad.

El padre de Liam, Geoff, estuvo casi un mes en Buenos Aires hasta que la justicia porteña le permitió llevar los restos de su hijo a Gran Bretaña hace dos semanas.

El cuerpo de Payne permaneció durante todo ese tiempo en el Cementerio Británico del barrio de Chacarita, y un empleado de la casa funeraria a cargo informó que el mismo fue embalsamado ante de ser repatriado.

El funeral de Liam se celebrará en la ciudad natal del músico, Wolverhampton, en el centro de Inglaterra.

La familia Payne, sin embargo, anunció que Roger "no será bienvenido" en el entierro porque su presencia daría lugar a "tensiones" con su familia y con los miles de fans que se espera que asistan al lugar.

Payne, fallecido a los 31 años. había viajado a Argentina en septiembre con su amigo Rogelio "Roger" Nores -descrito por algunos como su manager- para renovar su visa para vivir en los Estados Unidos y asistir a un concierto de su ex compañero de banda Niall Horan en el Movistar Arena.

El empresario Nores, también de 31 años, visitó a Payne en el hotel CasaSur tres veces en las horas previas a su muerte, durante las cuales el músico habría tenido un "brote psicótico" agravado por el uso de drogas, según los empleados del hotel.

Una fuente dijo al Daily Mail que la familia Payne quiere que el funeral se desarrolle sin problemas y eso llevó a decidir que Nores no fuera invitado. La persona agregó que el empresario "nunca fue popular" entre el "círculo más amplio" de Liam.

La fiscalía que investiga lo sucedido señaló a un "amigo" de Payne como culpable de "abandono de una persona seguido de muerte" y de suministrarle narcóticos. Aunque no identificaron a la persona, la prensa británica hoy especula con que se trataba de "Roger" Nores.

Una persona del entorno de Payne le dijo al diario británico The Sun: "Hay una diferencia en la narrativa, Roger diría que dejó de trabajar con Liam; otros dirían que lo empujó. Mucha gente ni siquiera sabía que Liam y Roger se habían reencontrado hasta su fatídico viaje a Argentina el mes pasado".

"Debido a la investigación en curso en Argentina, no es bienvenido al servicio de esta semana", dijo la persona. "Roger no querría hacer nada que agrave el dolor que está atravesando la familia de Liam en este momento", confirmó un amigo del empresario.

"Nunca abandoné a Liam, fui a su hotel 3 veces ese día y me fui 40 minutos antes de que esto sucediera", se defendió Nores. "Había más de 15 personas en el vestíbulo del hotel charlando y bromeando con él cuando me fui. Nunca imaginé que algo así sucedería".

Y continuó: "El 17 de octubre presté declaración ante el fiscal como testigo y desde entonces no he vuelto a hablar con ningún policía ni con ningún fiscal. Yo no era el manager de Liam, él sólo era mi muy querido amigo. Estoy realmente desconsolado por esta tragedia y extraño a mi amigo todos los días".

