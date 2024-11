La nominación de Robert F. Kennedy Jr., un activista de larga data contra las vacunas, para el cargo más alto en el ámbito de la salud de Estados Unidos alarmó a los expertos médicos, quienes señalan su historial de promover teorías conspirativas como un impedimento para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Kennedy, quien fue seleccionado por el presidente electo Donald Trump como secretario de Salud el jueves, tendrá la responsabilidad de gestionar un portafolio que supervisa el seguro médico, los medicamentos, los suministros médicos y los alimentos de los estadounidenses, si el Senado lo confirma.

“Es uno de los activistas más prominentes contra las vacunas en Estados Unidos y en el mundo, y lleva 20 años en esto”, dijo Peter Hotez, codirector del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas y decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en la Universidad Baylor.

Las creencias de Kennedy contra las vacunas y su trabajo de defensa llevaron a Hotez a escribir un libro sobre su hija autista titulado Las vacunas no causaron el autismo de Rachel, dijo el autor, quien añadió que ha hablado varias veces con Kennedy sobre sus puntos de vista acerca de las vacunas.

La vocera de Kennedy había dicho previamente a The Washington Post que él no es “anti-vacunas”. Cuando se le pidió responder el jueves sobre su historial de afirmaciones erróneas sobre la salud, ella hizo referencia a una declaración de Kennedy en X, agradeciendo a Trump por elegirlo y prometiendo “Hacer que América sea Saludable de nuevo”.

“Proveeré a los estadounidenses con transparencia y acceso a todos los datos para que puedan tomar decisiones informadas para ellos y sus familias”, escribió Kennedy.

A continuación, algunos de las afirmaciones falsas sobre la salud que Kennedy ha promovido públicamente a lo largo de los años:

1. Kennedy vinculó erróneamente las vacunas con el autismo

Kennedy, quien fundó un grupo prominente contra las vacunas, ha vinculado repetidamente el calendario de vacunación infantil con el autismo, una afirmación que ha sido refutada por científicos. Kennedy culpó erróneamente al timerosal, un compuesto usado de manera segura como conservante en las vacunas, y criticó el número de dosis en el calendario de vacunación infantil.

“Yo creo que el autismo viene de las vacunas”, dijo el verano pasado en una entrevista con el presentador de Fox News, Jesse Watters.

En 2015, Kennedy comparó la vacunación con el Holocausto durante una proyección en California de una película anti-vacunas: “Les ponen la vacuna, esa misma noche tienen fiebre de 103, se duermen, y tres meses después pierden la capacidad cerebral”, dijo. “Esto es un Holocausto, lo que le están haciendo a nuestro país”.

Dado que los signos de autismo pueden aparecer más o menos en el mismo momento en que los niños reciben la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola), algunos padres relacionan erróneamente ambos acontecimientos. Los expertos en seguridad de las vacunas, incluidos los de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Academia Americana de Pediatría, coinciden en que la vacuna triple vírica no es responsable del reciente aumento del número de niños con autismo.

Un informe de 2004 del Instituto de Medicina concluyó que no existe relación entre el autismo y la vacunación. Docenas de estudios publicados en prestigiosas revistas especializadas también han refutado la idea de que la vacuna triple vírica cause autismo.

Hotez y muchos otros expertos en salud pública dicen que les preocupa que Kennedy, como secretario de Salud, cause un daño irreparable a la ya decreciente confianza en las vacunas.

Hotez señaló el aumento de cinco veces en la tos ferina, o tos convulsiva, en el último año; los 16 brotes de sarampión reportados por el CDC en lo que va del año, en comparación con cuatro en 2023; y la detección de la poliomielitis en Nueva York en 2022.

“Así que nuestra línea de base es un frágil ecosistema de vacunas que podría estar al borde del colapso”, dijo Hotez. “Me preocupa que ahora, con este nombramiento, eso pueda ocurrir realmente”.

2. Kennedy llamó a la vacuna contra el coronavirus la “vacuna más mortal de todas”

En una audiencia celebrada en 2021 en la Cámara de Representantes del estado sobre una propuesta del Departamento de Salud de Luisiana para obligar a los escolares a vacunarse contra el coronavirus, Kennedy proclamó que la vacuna era la “vacuna más mortífera jamás fabricada”. Las autoridades sanitarias afirman que las vacunas contra el coronavirus son seguras y eficaces, y que han salvado millones de vidas.

En aquel momento, el responsable sanitario del estado de Luisiana, Joseph Kanter, condenó las declaraciones de Kennedy como “la difusión intencionada de desinformación sanitaria”. Kanter es ahora director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales, que representa a los organismos de salud pública de todo el país.

3. Kennedy promueve la leche cruda, células madre y otros tratamientos médicos controvertidos o desacreditados

La leche se pasteuriza por una razón.

La leche cruda es peligrosa para consumir, y la FDA y los CDC han desaconsejado su consumo debido a que puede contener bacterias peligrosas como salmonella, E. coli y listeria. También puede contener virus, incluido el virus H5N1 de la gripe aviar, que está causando brotes en el ganado lechero y ha enfermado al menos a 46 personas en los Estados Unidos. La leche no pasteurizada de vacas infectadas puede contener altos niveles del virus infeccioso H5N1.

Las células madre, que han demostrado ser muy prometedoras para posibles tratamientos médicos, también han generado una industria casera de clínicas que comercializan tratamientos no probados, algunos de los cuales han dejado ciegos a pacientes.

Paul Knoepfler, catedrático de biología celular y anatomía humana de la Universidad de California en Davis, que sigue de cerca los tratamientos con células madre cuestionables, declaró al Post que le preocupa que Kennedy pueda convertirse en aliado de las clínicas de células madre no probadas que han aparecido por todo Estados Unidos, con la posibilidad de presionar a la FDA para que dé marcha atrás en las medidas coercitivas y permita terapias que no están listas para el ensayo clínico.

4. Kennedy sostiene que los empleados del gobierno tienen interés en “envenenar masivamente” a la población estadounidense

“La agencia [de Salud], el Departamento de Agricultura (USDA), la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) han sido capturados por las agencias que se supone que deben regular, y todos ellos tienen un interés en las subvenciones y el envenenamiento masivo del público estadounidense”, dijo Kennedy a Fox News en agosto.

Kennedy ha hablado repetidamente de querer eliminar los intereses de la industria del gobierno, pero los expertos en salud pública dicen que es una calumnia insinuar que los empleados del gobierno están dañando a los estadounidenses a propósito.

“Es una afirmación incendiaria que no tiene base en la realidad”, dijo Hotez. “He trabajado con los científicos de las agencias [de salud], en los CDC y la FDA, en los Institutos Nacionales de Salud, y son los funcionarios más dedicados que ha visto la nación”.

5. Kennedy afirmó erróneamente que los antidepresivos están relacionados con tiroteos masivos

Kennedy ha sugerido que los tiroteos masivos cometidos por jóvenes están provocados por los antidepresivos y los videojuegos. Es necesario que los científicos federales estudien los tiroteos para “ver si hay conexiones con algunos de los SSRI (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina) y fármacos psiquiátricos que la gente está tomando, si hay conexiones con los videojuegos”, declaró a la emisora estatal turca TRT World en enero.

La sugerencia de que los antidepresivos están relacionados con los tiroteos masivos ha sido amplificada por figuras de derechas como Marjorie Taylor Greene y Tucker Carlson. Pero los expertos advierten de que no existe ninguna investigación creíble que vincule los antidepresivos con los tiroteos masivos. Los estudios muestran que sólo un pequeño porcentaje de los autores de tiroteos masivos tomaban medicamentos o sufrían enfermedades mentales graves cuando cometieron los crímenes.

6. Kennedy sugirió que el SIDA no es causado por el VIH

Kennedy ha sugerido repetida y falsamente que el virus de la inmunodeficiencia humana no es la causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El descubrimiento de la conexión entre el VIH y el sida obtuvo un Premio Nobel en 2008 y es ciencia establecida.

“Estaban haciendo estudios falsos y deshonestos para desarrollar una cura que mataba a la gente sin ser capaces de entender realmente lo que era el VIH, e infundiendo miedo sobre él constantemente, sin entender realmente si estaba causando el sida”, dijo Kennedy en una entrevista el verano pasado con New York Magazine.

En su libro de 2021, The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health (El verdadero Anthony Fauci: Bill Gates, las grandes farmacéuticas y la guerra mundial contra la democracia y la salud pública), Kennedy escribió que “no se pronuncia” sobre si el VIH causa el sida, y luego dedica muchas páginas a poner en duda la ciencia.

7. Kennedy afirma falsamente que el agua puede influir en la identidad de género de los niños

Kennedy ha argumentado en repetidas ocasiones que los productos químicos en el agua están cambiando la sexualidad de los niños y la identidad de género.

“Quiero hacer una pregunta sobre estos, ya sabes, los otros disruptores endocrinos porque nuestros niños ahora, ya sabes, estamos viendo estos impactos que la gente sospecha que son muy diferentes que en épocas pasadas sobre la identificación sexual entre los niños y la confusión sexual, confusión de género”, dijo en su podcast en 2022, según la CNN.

Los expertos dicen que no hay evidencia científica que respalde las afirmaciones de Kennedy, que también han sido difundidas por el teórico de la conspiración Alex Jones.

“Eso es sólo apoyarse en el temor de que las hormonas van a hacer que nuestros hijos sean homosexuales o transexuales. Es una teoría de la conspiración muy antigua”, dijo David Gorski, profesor de cirugía y oncología de la Universidad Estatal de Wayne y editor gerente de Science-Based Medicine, que desmiente la desinformación en medicina. “No tiene ninguna base empírica”.

8. Kennedy promovió erróneamente la ivermectina y la hidroxicloroquina como tratamientos efectivos para el Covid-19

Kennedy afirmó falsamente en una entrevista concedida en julio del año pasado a Fox News que habría muerto menos gente a causa del covid-19 si Estados Unidos hubiera desplegado ivermectina e hidroxicloroquina. Múltiples estudios concluyeron que los fármacos antiparasitarios y antipalúdicos son ineficaces contra el Covid-19, a pesar de la promoción del medicamento por parte de los medios de comunicación de derechas.

“Acumulamos el mayor número de muertes del mundo. Sólo tenemos el 4,2 por ciento de la población del planeta, pero tuvimos el 16 por ciento de las muertes por Covid en este país, y eso es... eso fue por una mala política. Hay países que hicieron lo contrario que nosotros, que suministraron ivermectina, hidroxicloroquina y otros tratamientos tempranos a sus poblaciones, y tuvieron una vigésima parte de nuestra tasa de mortalidad”, dijo a Watters, el presentador de Fox.

La FDA ha aprobado la ivermectina para tratar algunas infecciones parasitarias, piojos y afecciones cutáneas como la rosácea, pero no para el coronavirus.

En la primavera de 2020, la FDA autorizó el uso de emergencia de la hidroxicloroquina, un fármaco antipalúdico, para tratar el coronavirus. Pero menos de tres meses después, la agencia retiró la autorización del medicamento porque “era poco probable que fuera eficaz”.

9. Kennedy afirmó que el Covid-19 fue “dirigido étnicamente” para afectar a las personas blancas y negras

“Covid-19. Existe el argumento de que está étnicamente dirigido. Covid-19 ataca desproporcionadamente a ciertas razas”, dijo Kennedy en un vídeo grabado por el New York Post el pasado julio. “El Covid-19 está dirigido a atacar a caucásicos y negros. Las personas más inmunes son los judíos asquenazíes y los chinos”.

Estas afirmaciones carecen de base científica. Científicos y políticos han denunciado ampliamente las declaraciones de Kennedy como racistas y antisemitas.

10. Kennedy afirmó que la red inalámbrica 5G se utiliza para “controlar nuestro comportamiento”

Kennedy ha afirmado que el servicio de red inalámbrica de alta velocidad 5G se está utilizando para “cosechar nuestros datos y controlar nuestro comportamiento”. Sus afirmaciones se hacen eco de antiguas teorías conspirativas según las cuales la tecnología 5G provoca efectos nocivos para la salud.

Durante la pandemia, los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos aseguraron que la tecnología no estaba alimentando el coronavirus. Los expertos han desestimado los temores de efectos perjudiciales para la salud, señalando que la tecnología no es diferente de las redes existentes.

La Nación