"La pelota no se mancha": Se cumplen 23 años del partido despedida de Maradona

Un 10 de noviembre de 2001, Diego Armando Maradona fue el centro de la noticia en el fútbol internacional tras anunciar su retiro oficial como jugador profesional. Desde la Bombonera, se realizó un partido homenaje y pronunció un discurso que quedó inmortalizado en varios argentinos.



Hace 23 años atrás el mundo del fútbol presenció el partido homenaje que despidió a Diego Maradona de las canchas, al menos como el delantero que supo dar sus primeros pasos en Argentinos Jrs., luego siguieron Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell´s Old Boys.

Si bien se trató de su segundo retiro, sólo faltaba que lo hiciera de la forma más emotiva posible. Lo cual tuvo que esperar por cuatro años hasta el 10 de noviembre de 2001, fecha donde miles de hinchas abarrotaron la Bombonera para presenciar el partido despedida del Barrilete Cósmico junto a la presencia de otros jugadores destacados a nivel nacional e internacional.

Además de un encuentro especial en ese día el Diego pronunció un discurso especial que, al día de hoy, permanece como en la mente de todos los argentinos. Primero agradeció a la hinchada de Boca y todos los hinchas del país por la pasión que le demostraron cada vez que jugaba al fútbol: "Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba, es demasiado para una persona, para un jugador de futbol. Se lo agradezco con mi corazón“.



Luego, antes de cerrar, dejó en claro que si bien esperaba retirarse, su amor por el fútbol jamás se terminaría: "Les agradezco en nombre de mis hijas, de mi vieja, de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de futbol del mundo. El futbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno no tiene que pagar el futbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha ”, terminó el futbolista argentino.

Con información de Sitio Andino