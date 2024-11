Quién es Juan Ordonez, el CEO ligado a casas de apuestas que asumirá en Niñez y Adolescencia

El Gobierno designó este viernes a Juan Bautista Ordoñez como secretario de Niñez, Adolescencia y Familia bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, como parte de la nueva "estructura" de esa cartera.

Este nombramiento generó diversas críticas porque el funcionario fue un importante ejecutivo de Codere, una de las principales empresas de apuestas y juegos de azar de la Argentina, justamente cuando esa actividad está haciendo estragos entre los niños, jóvenes y adolescentes.

En Narnia 👉🏻 Un CEO de casinos y bingos a cargo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.



Mientras tanto, pibes internados con intentos de suicidio, por las apuestas online. Como el tremendo caso de “Benjamin” que comentaron ayer en @radioconvos899 y miles más que nos… https://t.co/9x9aqzp5M9 pic.twitter.com/XMVAmYuVYT — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) November 8, 2024

La senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti señaló: "Un CEO de casinos y bingos a cargo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Mientras tanto, pibes internados con intentos de suicidio, por las apuestas online".

Desde el Ejecutivo afirmaron que la gestión de Capital Humano seguirá "avanzando bajo las premisas establecidas por el presidente Javier Milei de un Estado más pequeño y mucho más eficaz".

El desginado funcionario reemplazará a la secretaria saliente Yanina Nano Lembo, quien, según informaron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello, "desempeñará un nuevo rol dentro de la estructura ministerial".

Nano Lembo había quedado en el ojo de la tormenta tras la aprobación de la compra de una cafetera por 2 millones de pesos, una circunstancia que también motivó la salida de la subsecretaria de Gestión Administrativa, Constanza Cassinola, número dos de Lembo, quien a su vez había sido funcionaria del ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Asimismo, Ordoñez tiene un extenso currículum en el sector privado y además de su paso por Codere se desempeñó como director ejecutivo para Argentina de la Barrick Gold Corporation, una empresa multinacional dedicada a la extracción de oro, y fue vicepresidente de comunicaciones corporativas para Sudamérica de Herbalife.

La carrera del flamante titular de Niñez incluye también un paso por la dirección de asuntos corporativos de YPF S.A.y la de comunicaciones del Grupo Roggio.

El ministerio que conduce Pettovello fue el que más cambios experimentó desde que inició el gobierno liberal el 10 de diciembre pasado, ya que cuenta con la mayor cantidad de renuncias o despidos.

Una de las salidas más relevantes tuvo lugar en el cargo que a partir de este viernes ocupará Ordoñez, cuando Pablo de la Torre fue desplazado de ese sillón por el hallazgo de toneladas de alimentos sin entregar a comedores populares.

La renuncia del funcionario había motivado que también abandonaran su cargo el ex subsecretario de Políticas Sociales del ministerio Héctor Calvente; la ex subsecretaria de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano Lucía Raskovsky; y la ex subsecretaria de Políticas Familiares de la Secretaría de la Niñez, Ana Marmora.

Además, en Capital Humano tuvieron que abandonar su cargo el ex secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Omar Yasín y quien era titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio, Fernando Szereszevky.

Pettovello había echado también a la ex subsecretaria de Relaciones del Trabajo Mariana Hortal Sueldo; el ex subsecretario de Trabajo Horacio Pitrau; el ex secretario de la Coordinación de Legales y Administrativa Maximiliano Keczeli, y el ex subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, Gonzalo Fortín, entre otros.

Con información de InfoNews