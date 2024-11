El cruce de Garnacho con un hincha del Manchester United: "¿Por qué no jugas vos?"

Mientras el equipo llegaba al estadio, el delantero argentino se acercó a los seguidores para firmar algunos autógrafos. Fue en ese momento cuando un fanático le lanzó un comentario: "Garnacho, hoy tenés que jugar mejor, por favor. Pasa mejor el balón, marca un gol". La respuesta de Garnacho no tardó en llegar, y con un tono desafiante le contestó: "¿Por qué no jugas vos?", antes de que arrancara el encuentro.

El delantero, que sigue adaptándose a su rol en el United, aprovechó para hablar con el sitio oficial del club sobre su experiencia en el equipo: "Al principio me costaba un poco más, como le pasa a todo el que llega nuevo. Pero la verdad es que la gente me ha tratado muy bien desde el principio y ahora ya me siento cómodo".

Además, añadió que poco a poco va buscando sumar minutos y ayudar al equipo, y expresó su entusiasmo por representar a la Selección Argentina en futuras competiciones. "Estoy muy ansioso por seguir sumando logros con la Selección, después de haber ganado la Copa América en Estados Unidos", aseguró el joven atacante.