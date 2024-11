La oposición dialoguista pedirá una auditoría integral de tres facultades de la UBA

En la previa de la sensible reunión con la Auditoría General de la Nación (AGN), el diputado de la oposición -por ahora- dialoguista y presidente de la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, Miguel Ángel Pichetto, se mostró con las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y anunció que planteará esta tarde una “auditoría especial e integral” para tres facultades de dicha institución: Económicas, Medicina y Psicología.

“Me reuní con el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, quien me ratificó el pedido de autoría elevado a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Es importante que el Congreso, a través de la AGN, ejerza de manera independiente el rol de control sobre las universidades que le impone la ley”, manifestó el legislador y ex intendente rionegrino -Sierra Grande- en la red social X.

Pichetto, además, dijo: “Mañana -en referencia a hoy-, en la reunión de la Bicameral con Auditores Generales, plantearé una auditoría especial e integral a las facultades de Económicas, Medicina y Psicología, a realizarse en los próximos seis meses”.

Junto a Pichetto y Gelpi apareció el vicerrector de la UBA y ex diputado del radicalismo, Emiliano Yacobitti, cuyo enlace y soldado legislativo es nada menos que el senador y titular de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, a su vez titular de la siempre codiciada bicameral que revisa el funcionamiento de los organismos de inteligencia, la única con presupuesto privado.

La UBA aprovechó la misma red social que Pichetto para resaltar que la bicameral “es la responsable del control externo del sector público nacional y de la supervisión de la AGN”, tras días de disputa entre la reconocida institución -a nivel mundial- y el Gobierno libertario por los pedidos de Sindicatura General de la Nación (Sigen) para entrega de documentación.

El comando de la comisión Mixta Revisora de Cuentas es sensible y fue dado a Pichetto el 23 de octubre pasado no sólo por su experiencia como legislador y ex titular de la AGN -hoy la maneja el justicialista y ex funcionario del Gobierno anterior Juan Manuel Olmos-, sino también tras dejar afuera al interbloque del rionegrino -que ya cambió varias veces de nombre y busca un rumbo claro en la Cámara baja- en la de inteligencia.

Desde hace varias semanas transcurre una silenciosa puja entre el oficialismo y gran parte de la oposición relacionada con las disposiciones para escanear las gestiones kirchnerista de Alberto Fernández y la libertaria de Javier Milei. “Vamos a trabajar con el mayor nivel de seriedad, imparcialidad y como corresponde a una comisión de envergadura de este Congreso”, señaló Pichetto cuando se activó la bicameral. Fue un convite más que cordial entre oficialistas y opositores, situación que no pasó desapercibida.

El kirchnerismo se quedó con la vicepresidencia, que fue para el senador cristinista Mariano Recalde. El jefe del interbloque del Frente de Todos en la Cámara alta e integrante de la bicameral, José Mayans, recordó que la AGN tiene sus programas anual y operativo -plata, en definitiva- para aprobar y centenares de auditorías pendientes.

Por su parte, el también senador y uno de los secretarios de la comisión, el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta-Provincias Unidas), aseguró: “Este año se nos fue el tiempo. Esperemos que en lo que falta podamos saber qué es lo que hizo la auditoría este año y el plan para el próximo”.

La reunión con la AGN está agendada para las 16, en el salón Arturo Illia del Congreso. El mes pasado, el jefe del kirchnerismo en Diputados, Germán Martínez, acusó al oficialismo de “dilatar” durante meses la conformación de la comisión. Ese mismo día tuvo luz verde la bicameral de Defensoría del Pueblo, relacionada con la protección de los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la administración pública nacional: la titularidad quedó en manos del senador radical Daniel Kroneberger (La Pampa), quien contó que “en 2017 fue última vez que se constituyó”.