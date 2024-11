"Muchos silobolsas", cuestionó Francos en Córdoba y le salieron al cruce

Era un acto que nada tenía que ver con el campo: con la presencia del Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, se inauguraba en Córdoba la reversión del Gasoducto Norte, un proyecto impulsado por el Gobierno para que el gas de Vaca Muerta llegue al norte del país; en la misma mesa estaban el gobernador Martín Llaryora y otros funcionarios.

Hasta que, en su discurso, irónicamente, deslizó sobre la decisión de los productores de guardar el grano en silobolsas: “Veníamos recorriendo desde Río Cuarto hasta acá, toda una enorme zona productiva del agro: ¡Muchas silobolsas vimos, ¿no? Vimos gente que todavía no liquidó. Pero no importa, es un detalle”.

Respuesta del ruralismo

Como en política casi nada es improvisado, desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba no tardaron en tomar el guante.

“Hoy el Jefe de Gabinete de Ministros estuvo en Córdoba al pasar, en un acto que no tenía vínculo con el sector y cuando hizo alusión a la riqueza, hizo referencia a que existen granos almacenados en los campos, que están pendientes de liquidar. Habló de los silobolsas y nos hizo volver a esos tiempos y modos que su Gobierno dice haber venido a desterrar”, inicia el comunicado difundido en las últimas horas del lunes.

“Un simple comentario fue suficiente para que reaparecieran los mismos miedos que antes eran cotidianos y que, creíamos, habían desaparecido. Pensamos que con un Gobierno que se autodenomina libertario, no era necesario justificar como usamos nuestra propiedad o que destino damos a nuestros bienes de cambio. Creímos que de eso se trataba el respeto irrestricto de la propiedad privada que este Gobierno pregona”, continúa el mensaje, firmado por Cartez, Coninagro, Federación Agraria y Sociedad Rural Argentina.

“Pero vemos que no. Que la propiedad, cuando está en manos de productores agropecuarios, es distinta de la de los demás. Nosotros tenemos que vender nuestros productos cuando el Gobierno de turno quiere y al precio que decide, por supuesto como desde hace 20 años, a un precio disminuido por los derechos de exportación”, respondieron desde las entidades.

Y el mensaje solicita una aclaración por parte del funcionario nacional: “A nosotros nadie nos incentiva para hacer las inversiones ni nos da un régimen especial, aun cuando invirtamos anualmente 10 veces más que los que reciben los incentivos. Sería bueno que el Jefe de Gabinete de Ministros aclare su comentario”.

Finalmente, cierra con un marcado escepticismo a futuro: “La situación económica del sector, por varios motivos que no viene al caso explicar, está siendo de una complejidad inusual; y no solo no recibimos ayuda ni incentivos, sino que el Gobierno, incumpliendo sus promesas, continúa con el mismo esquema extractivo de las anteriores administraciones. Y no hay, siquiera, un mínimo atisbo de que algo vaya a cambiar en el futuro”.

Con información de Agroverdad