Más 300 salteños partieron hacia los Juegos Evita en Mar del Plata

La delegación de Salta está viajando rumbo a la ciudad de Mar del Plata para participar de los Juegos Nacionales Evita 2024, que se realizarán del 4 al 9 de noviembre. La comitiva partió en seis micros hacia la ciudad balnearia acompañados por coordinadores de la Secretaría de Deportes. También cuentan con la asistencia de médicos y enfermeros.

La despedida del equipo salteño se realizó en el microestadio Delmi con la presencia del secretario de Deportes, Sergio Chibán y la subsecretaria del organismo, Claudia Vásquez. "Estamos muy felices de que Salta esté una vez más presente en Mar del Plata para participar de los Juegos Evita", expresó Chibán.

"Felicito a todos los deportistas por llegar a esta instancia y les deseo éxito en sus competencias. Desde la Secretaría de Deportes los vamos a acompañar y cuidar durante el viaje y la estadía, junto a un gran equipo que cuenta con vasta experiencia", agregó.

Por su parte, la subsecretaria de Deportes, Claudia Vásquez, destacó que "la delegación salteña viajó con dos días de anticipación para poder llegar con tiempo a Mar del Plata, descansar para la competencia y también para poder disfrutar del mar y de todos los atractivos de la ciudad. Los Juegos Evita no solo son deportivos, también tienen un objetivo social para nuestros niños y jóvenes", expresó.

Luego del acto, los integrantes de la delegación salteña partieron a Mar del Plata. La llegada está prevista para este domingo al mediodía. En tanto, el regreso a Salta será el sábado 9 de noviembre, con llegada a Salta el domingo 10 en horas de la tarde.

La competencia

Los Juegos Nacionales Evita 2024 se llevarán a cabo en Mar del Plata del 4 al 9 de noviembre y contarán con la participación de más de 8.000 jóvenes de todo el país entre los 11 y 17 años. Se competirá en 36 disciplinas deportivas.

En total, más de 10.000 salteños participaron de los Juegos Evita en sus etapas municipales, zonales y provinciales, que compitieron entre julio y octubre. Luego de pasar las diferentes etapas clasificatorias, la comitiva quedó integrada por 360 personas entre deportistas, entrenadores y coordinadores.

El equipo cuenta con deportistas de toda la provincia, entre ellos, 80 chicos del interior pertenecientes a las localidades de El Carril, Cerrillos, San Lorenzo, Metán, Urundel, Tartagal, Rosario de la Frontera, Joaquín V. González, Rosario de Lerma, Las Lajitas, General Güemes, Coronel Moldes, Orán, Campo Santo, Colonia Santa Rosa, Hipólito Yrigoyen, General Mosconi y Apolinario Saravia.

Por su parte, la delegación de Deporte Adaptado tiene un total de 43 integrantes entre técnicos y atletas, que pertenecen a los municipios capital, Luracatao, Joaquín V. González, Orán, General Mosconi, La Merced y Metán.

Las disciplinas

La edición 2024 de los Juegos Nacionales Evita cuenta con 29 disciplinas deportivas juveniles y 7 del deporte adaptado.

En Deportes convencionales, Salta competirá en: Atletismo sub 15, Bádminton sub 16, Básquet 3 vs 3 sub 16, Boxeo sub 16, Ciclismo sub 16, Futsal sub 16, Gimnasia Artística sub 13 femenino y sub 16 masculino, Gimnasia Rítmica femenino sub 14, Handball de playa sub 16, Hockey 7 sub 16, Judo sub 14, Karate sub 16, Levantamiento Olímpico sub 16, Lucha libre sub 15,Esgrima sub 14, Natación sub 14, Rugby sub 16, Taekwondo sub 14, Tenis sub 16, Tenis de Mesa sub 14, Tiro sub 16, Triatlón sub 16, Voleibol Indoor sub 15, Vóleibol de Playa sub 16.

En tanto, la delegación provincial participará de la competencia de Deportes Adaptados en: Atletismo sub 18, Natación sub 16, Boccia sub 18, Goalball sub 18, Vóley sentado sub 18 y Tenis de Mesa sub 18.

Sedes deportivas

La organización de los Juegos Nacionales Evita definió los lugares donde habrá competencia en la ciudad de Mar del Plata. Hay escenarios emblemáticos como el Polideportivo Islas Malvinas o el complejo del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER).

La pista del EMDER albergará tanto al atletismo convencional como al adaptado y también se desarrollarán allí las competencias de triatlón y de natación en la pileta municipal.

El deporte adaptado también tiene sus sedes definidas: el básquetbol en silla de ruedas tendrá su acción en la cancha del Polideportivo Islas Malvinas y los representantes de boccia tendrán cita en el Polideportivo Las Heras. En tanto, el Centro de ex soldados combatientes de Malvinas (CESC) será sede de la competencia de goalball, mientras que el vóleibol sentado se disputará en el Polideportivo Libertad.

El vóleibol convencional tendrá las sedes de CEDETALVO y Santa Cecilia. La cancha de hockey municipal será el epicentro de los partidos de hockey 7, mientras que el rugby 7 se disputará en la Villa Marista. El tenis, por su parte, tendrá dos sedes: el Edison Lawn Tenis y el Club Banco Provincia.

En la Playa Popular competirán el vóleibol y el handball de playa y muy cerca de ese lugar está ubicado el Skatepark donde los deportes urbanos competirán en BMX Freestyle, básquet 3x3, el skate y el tiro deportivo definiendo su suerte en los Evita 2024. En tanto, el tiro con arco se disputará en el Tiro federal.

El complejo Punta Mogotes tendrá las competencias de ciclismo y canotaje, el Centro de Educación Física Nº1 será sede de tenis de mesa, judo, lucha y esgrima. El boxeo, una vez más, volverá a disputarse en el Gimnasio Nautilus Ciromar, el taekwondo en el polideportivo centenario y el karate en el Polideportivo Colinas.

El futsal tendrá cuatro sedes: el complejo APAND, Club Banco Provincia, AGP y Club Mar del Plata. Por su parte, la gimnasia se dividirá según cada rama: la artística tendrá sus rutinas en el Club Quilmes de Mar del Plata y la rítmica en el Colegio Gutenberg.