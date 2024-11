Juárez Campos: “La interna en el peronismo me parece un despropósito”

En ‘Hablemos de política’ – por Aries – Nicolás Juárez Campos, congresal Nacional del Partido Justicialista, analizó la actualidad de esta organización y el cómo se para frente a la sociedad en los tiempos que corren.

“El peronismo hace muchos años no debate, creíamos que con cantar la marchita ya estaba todo y no”, disparó el dirigente.

Según expuso, el partido no hizo la transformación estructural necesaria y, en el medio, apareció una figura como la de Javier Milei – “con un programa liberal caduco”, señaló – mientras el justicialismo se mostraba despreocupado.

“No lo vimos venir”, advirtió. No obstante, la victoria del libertario ha colocado al partido en un proceso de transición y de rearmado; “capaz que algún día tengamos que hacerle un monumento a Milei porque nos obliga a buscar los mejores cuadros, a quienes estén más preparados para discutir”, resaltó Juárez Campos, y completó: “Quizás esta sea la última oportunidad, porque puede surgir otro movimiento nacional y popular”.

Para el Congresal Nacional del PJ, en este contexto, las internas son un despropósito.

“Los dirigentes tienen que sentarse y plantear un programa, aquí no hay ningún programa todavía. Hay que debatir. Si no se da, vamos a tener un problema porque hay muchos sectores de la sociedad que no se ven reflejados ni en el peronismo ni el kirchnerismo”, sentenció Juárez Campos.