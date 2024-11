Qué pasó antes del aterrizaje de emergencia del vuelo de American Airlines

Una extraña situación se dio el jueves por la noche en un vuelo de American Airlines que iba desde Ezeiza a Nueva York y que tuvo que volver de emergencia a Buenos Aires un rato después de salir. Es que, según explicaron pasajeros que estaban en el avión, hubo una fuerte sospecha de que había una persona encerrada en la bodega por ruidos que comenzaron a escucharse una vez despegada la nave. Eso incluso fue avisado por los parlantes.

“Partimos 21.15, todo normal. A la hora y media nos dieron la cena. Y en un primer anuncio el piloto dijo que íbamos a tener que regresar a Buenos Aires por un problema que no podían identificar bien. A los cinco minutos nos dijo: ‘Hay una persona en la bodega que está haciendo ruidos consistentes y por una cuestión de seguridad tenemos que volver para que no se golpee’. Llamó la atención el nivel de detalle, aparentemente lo tenían claro, no sabíamos si había cámaras. Y era el comentario de las azafatas, que eran ruidos de una persona aparentemente golpeando con algo”, reveló en Radio Mitre Marcos Caligaris, el director de contenidos de Cadena 3, que estaba en el vuelo.

Dijo también que en ese momento en que los notificaron se encontraban a la altura de la provincia de Córdoba y que comenzaron el retorno. Por el altavoz, además, les avisaron que no se asustaran, ya que se había activado el protocolo de emergencia y por eso los esperarían en la pista camiones hidrantes y ambulancias.

“Aterrizamos, no hubo ningún problema, pero a partir de ahí empezó esta novela en la que rodearon al avión muchos técnicos, empezaron a descargar los contenedores con valijas uno por uno, con presencia de la Policía. Yo desconocía cómo iban [los equipajes], pero nos parecía imposible que una persona estuviera metida adentro”, contó.

Asimismo, dejó entrever cómo cambió el ánimo de los pasajeros cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) inició el operativo para, supuestamente, dar con quien estaba encerrado en la bodega. “Cuando entró el cuerpo de la Policía nos preocupamos, porque siempre hubo humor entre los pasajeros, nos parecía muy llamativo. Y cuando vimos que esta gente entró armada a la bodega y nos pidió que nos sentáramos, nos llamó la atención. Pero bajaron a los diez minutos de revisar todo, muy relajados”, indicó, debido a que en ese momento no encontraron nada extraño.

Sin embargo, Caligaris acotó: “Y la azafata seguía diciendo ‘yo escuché los ruidos’, como diciendo ‘a mí no me la cuentan’. Llamativo”.

En la pista detenidos estuvieron cerca de una y media o dos horas, debido a que se vencía el tiempo de la tripulación. Finalmente los llevaron a un hotel y reprogramaron la partida para este viernes a las 19.

Un relato idéntico al del trabajador de Cadena 3 hizo el extenista y ahora comentarista Javier Frana, que también formaba parte del grupo de pasajeros de American Airlines. “Yo también estoy en este vuelo ahora. Sentíamos en los pies que alguien parecía golpear el piso desde abajo. Y respondió a los golpes de la azafata desde arriba”, aseguró. “El piloto decidió volver, ahora la tripulación ya está vencida en sus horas y no llegaría a JFK”, acotó en su cuenta de X a la madrugada, cuando todavía el operativo estaba en pleno despliegue.

Más tarde, informó que “no encontraron nada anormal” en el avión y comentó: “En fin, cosas que pasan no muy seguido. Varias personas se bajaron, de paso”.

El operativo

Según pudo averiguar LA NACION, la aeronave de la línea estadounidense fue revisada por completo y no se halló nada extraño. “Escucharon unos ruidos, por seguridad se controló todo y no se encontró nada fuera de los parámetros normales”, explicaron a este medio fuentes al tanto.

Las autoridades recibieron la notificación el jueves a las 23.04, cuando el comandante del vuelo estaba a la altura de Córdoba y refirió “un problema de seguridad por escuchar ruidos coincidentes con la presencia de una persona en bodega”. Intervino el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 y el avión, declarado en emergencia, volvió a Ezeiza, donde llegó a las 23.37.

En el aeropuerto se habían desplegado el Grupo Especial de Asalto Táctico (GEAT), el Grupo de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX), el Binomio Cinotécnico, como así también personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Bomberos de la Policía Federal y Sanidad. Una vez en pista el avión, se abrió la bodega y se sacaron los contenedores de equipajes. Allí no se observó nada anormal.

Cerca de las 00.30, las fuerzas realizaron un registro visual pormenorizado de las bodegas, también con resultado negativo, al igual que el chequeo uno a uno de los contenedores con las valijas. Todo esto con los pasajeros en la cabina.

A la 1.15 actuaron sobre la aeronave los distintos grupos de tareas y hasta la división canes, pero tampoco hallaron nada.

Finalmente, a la 1.44 se determinó que el vuelo estaba cancelado y con la tripulación vencida.

