Francos sobre la salida de Mondino del Gobierno: "Milei es celoso de su posición internacional"

El proyecto establece que los decretos perderán vigencia si no son tratados por ambas cámaras en un plazo de 90 días, y que bastará el rechazo de una de ellas para su derogación.

“Si no quieren negociar, no negociamos”, dijo un colaborador oficial; el Gobierno no logra juntar los votos para Lijo y García-Mansilla y quiere patear el tablero con el envío masivo de nombres para ocupar juzgados sensibles.