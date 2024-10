Milei en Córdoba: "Cuando asumimos estábamos en la peor crisis de la historia"

El presidente Javier Milei arribó a Córdoba para ser la figura principal en la celebración del 47º aniversario de la Fundación Mediterránea. El evento, al que también asistió el gobernador Martín Llaryora, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Córdoba, un espacio emblemático para reuniones empresariales y políticas en la provincia.

Durante su discurso, Milei destacó los logros de su gestión y el trabajo realizado por los funcionarios de su Gobierno. Habló sobre el cepo cambiario, el cierre del Banco Central y la desaceleración de la inflación.

"En pocos lugares me siento como en casa, y hoy estamos ante un evento histórico al discutir cómo bajar la inflación. Cuando asumimos, la inflación mayorista era del 54%, lo que anualizado equivale a un 17.000%. Ahora, el último dato es del 2%, anualizado a 28%. Vale la pena debatir sobre nuestras políticas, especialmente cuando muchos dicen que no tenemos un plan. ¿Cómo logramos bajar la inflación entonces?", afirmó el presidente al inicio de su discurso.

Milei criticó el gobierno de María Estela Martínez de Perón, calificándolo de "espantoso" y mencionó "el desquicio económico y aberraciones como el decreto de aniquilamiento".

"Los comunicadores han perdido de vista lo que es un programa de estabilización. A diferencia de otros casos, esta estabilización es interesante porque no hubo una hiperinflación previa que licuara los activos financieros. La recomposición de la demanda de dinero facilita la estabilización".

Además, defendió su enfoque, señalando que no implementaron un plan Bonex, a pesar de las acusaciones durante la campaña presidencial. "Fuimos los únicos en hablar de pasivos remunerados sin dar fechas, porque somos un gobierno liberal libertario. Lo que parecía imposible lo resolvimos en seis meses, lo que es significativo en términos de inflación".

Milei también comentó que no hay un programa de control de precios ni de cambios. "La inflación del programa está en el 1%, pero la verdadera inflación se sitúa en un 13% anual, la más baja desde la creación del Banco Central y el plan de convertibilidad de Domingo Cavallo".

El presidente enfatizó que su plan se basa en recomponer precios relativos y, si no se considera un milagro, se puede atribuir a fuerzas externas. "Al asumir, enfrentamos la crisis más grave en la historia de Argentina. El desequilibrio monetario era el doble que en la hiperinflación de 1989. Teníamos indicadores sociales peores que en diciembre de 2001, antes de la caída de la convertibilidad".

Milei también criticó a algunos economistas que lo culpan por la devaluación, argumentando que con reservas netas negativas de 12.000 millones de dólares, no fue una devaluación, sino un sinceramiento de la situación.

"El gobierno anterior incumplió con el FMI y su programa estaba caído, por lo que resultaba inconsistente. Nosotros cerramos el programa en un fin de semana, ante una situación compleja. Me sorprende la falta de honestidad intelectual en el debate. El gobierno anterior emitió el equivalente a 13 puntos del PBI; esto lo he señalado desde la campaña de 2023, no es nuevo".