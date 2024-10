La línea libertaria "La Carlos Menem" se lanzó con la presencia de terceras líneas del Gobierno y de viejas glorias del menemismo y la farándula vintage.

El lanzamiento fue en el Hotel Presidente, un viejo reducto del expresidente riojano, y la anfitriona fue Zulemita Menem, que llegó acompañada de su pareja, el ex presidente de River Rodolfo D'Onofrio.

La hija de Menem mantiene una relación fría con su primo Martín, el presidente de la Cámara de Diputados que es uno de los armadores principales de Karina Milei.

Zulemita sorprendió a los presentes con un discurso en el que incluso se permitió llorar.

Alberto Kohan, histórico secretario general de la presidencia de Menem, fue otra de las estrellas. Quien integra La Carlos Menem es su nieto Fidel, que pese a que porta un nombre comunista eligió ser libertario.

Otro de los presentes fue el mecánico Walter Santiago, conocido como Alfa de Gran Hermano, que llegó con su habitual bandana en la cabeza.

Karina estaba invitada pero no fue, aunque mandó a dos de sus referentes: Sebastián Pareja, su armador en la provincia, y el Niño Brócoli, el jefe de la juventud libertaria en la Ciudad. A Pareja lo habían dejado afuera, minutos antes, de una reunión sobre el armado bonaerense con José Luis Espert en Casa Rosada, encabezada por Santiago Caputo y Agustín Romo.

"No había nada para picar", se quejó ante LPO uno de los presentes, que admitió que el acto no cumplió sus expectativas. "Faltó músculo político", advirtió.

No es casual que Karina no quiera alimentar las agrupaciones como estas. Los libertarios aseguran que la hermana presidencial no quiere deberle lugares en las listas a nadie.