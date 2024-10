Pese al hostil recibimiento, Dibu Martínez ganó por segunda vez el premio al mejor arquero del mundo

La revista France Football entregó una nueva edición del prestigioso galardón individual llamado Balón de Oro. Sin embargo, en el Théâtre du Châtelet de París, no fue el único trofeo que se otorgó. Entre otros, uno de los más destacados fue el Premio Yashin, que galardonó al mejor guardameta de la temporada. Emiliano Martínez se lo llevó por ¡segundo año consecutivo!

Su compatriota y compañero en la Selección, Lautaro Martínez, fue el encargado de entregarle el trofeo que lo catapultó como el primer futbolista que se hizo con esta distinción por segunda vez. Ante todos los presentes, Dibu dijo: “Ante todo muchas gracias a todos. Es un honor volver a estar acá. Siempre muy agradecido al Toro por meter el gol en la final de la Copa América. También al Aston Villa. Tengo el placer de estar con mis dos entrenadores de arqueros, es un honor. Ellos (Martín Tocalli y Javier García García) me conocen y están conmigo día a día”.

Y agregó: “Vengo de un lugar muy chico y siempre lo recuerdo, es algo que me motiva a mejorar y a conseguir cosas grupales. Lo individual viene después de lo grupal. Es enorme, me fui muy joven a Inglaterra tras atajar en categorías juveniles en Argentina e Inglaterra. Jamás esperé ganar dos veces seguidas este premio. Lo comparto con mi familia, mis amigos y mis entrenadores”.

“Para ser sincero no me veo como el mejor. Hay arqueros que son muy buenos. Lo único que me importa es el equipo. Al Aston Villa, la Selección... Le agradezco a los entrenadores de arqueros con quienes trabajamos todos los días”, concluyó.

En la Copa América, Dibu volvió a demostrar que, por nivel y personalidad, está entre los mejores arqueros del mundo. Además, ha tenido una gran temporada con su club y con su selección. Con el Aston Villa logró una histórica clasificación a la Champions League, tras finalizar cuarto en la Premier League. También alcanzó las semifinales de la Conference League, donde cayó ante el posterior campeón, Olympiacos. Con el conjunto inglés mantuvo la valla invicta en 15 oportunidades.

Con Argentina, por su parte, obtuvo su cuarto título y volvió a ser fundamental cuando el equipo lo necesitó. Con atajadas claves, tan solo un gol recibido y dos penales atajados en la serie frente a Ecuador, el Dibu logró ser el mejor arquero de la Copa América por segunda vez consecutiva.