El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, relativizó este jueves la posibilidad de ampliar el presupuesto a las universidades traspasando fondos destinados a obras públicas, mientras el Gobierno de Javier Milei envió al secretario de Educación, Carlos Torrendell a defender el proyecto de Presupuesto 2025 a la comisión de la Cámara de Diputados.

"Lo de pasar partidas destinadas a obras públicas a universidades fue un comentario que se analizó en su momento, pero no hay nada concreto, hay propuestas. El Presidente sigue en la misma posición: el presupuesto es el que se presentó, si quieren cambiar algo, fijémonos a quién le damos y a quién le sacamos", dijo Francos este jueves en diálogo con periodistas acreditados en Casa Rosada, entre ellos, A24.com.

Las declaraciones de Francos se produjeron minutos antes de la cumbre convocada por el presidente Javier Milei con gobernadores del PRO, para explicarles los ejes del Presupuesto 2025, en medio de un acto improvisado por el presidente en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada adonde Milei y Francos saludaron uno por uno a los Granaderos que cuidan el edificio.

El Gobierno debate el Presupuesto en Diputados: Torrendell apunta a las auditorías

"Hemos empezado a presentar datos. El gobierno va a acompañar a las universidades, continuamos el diálogo para mejorar la gestión. Efectivamente hemos notado que hay un problema de información y de gestión", dijo en declaraciones a la prensa el secretario de Educación, Carlos Torrendell y ratificó el objetivo del Gobierno es avanzar con las auditorías para investigar el uso del dinero de las universidades públicas.

En ese marco, Torrendell dijo que el Gobierno pedirá "consolidar la información de los alumnos matriculados, investigar que está sucediendo con ellos, conocer su trayectoria y lograr que se gradúen, lo cual es un objetivo fundamental".

Carlos Torrendell, aseguró hoy que el presupuesto asignado al área que dirige “expresa un cambio de paradigma que tiene que ver con la política del Gobierno”. Al tiempo que aseguró que “el problema no son las cantidades” de recursos invertidos, sino “hacer una dirección inteligente” para potenciar los aprendizajes.

Al presentarse en la comisión de Presupuesto y Hacienda en el marco de la discusión del Presupuesto 2025, el funcionario del Ministerio de Capital Humano explicó que “ese cambio de paradigma implica pasar de una concepción del derecho y del deber a la educación de una forma abstracta y declamatoria" a "la concepción de un derecho a la educación que se centre en aprendizajes reales para todos”.

Según manifestó, este paradigma supone “generar mayor libertad educativa” y “al mismo tiempo lograr una equidad en los resultados de aprendizaje”.

En lo que refiere a la educación básica y obligatoria (inicial, primaria y secundaria), Torrendell enfatizó en poner el foco en la alfabetización, teniendo en cuenta además que hay un 60% de chicos por debajo de la línea de pobreza.

“Después hemos apostado fuertemente a la política de Una Hora Más y de jornada extendida, que inició con políticas educativas previas, pero que nosotros la hemos reconocido y a su vez focalizado específicamente en materia de alfabetización, o sea que eso es una política que va a permitir más tiempo en las escuelas", señaló.

Por último, Torrendell defendió la idea de hacer una "inversión inteligente" de los recursos asignados a la educación.

“Hoy estamos transfiriendo los recursos a las provincias y a las universidades al finalizar cada mes o a lo sumo en los primeros 2, 3 días hábiles del mes que sigue, de tal forma que todos han reconocido que efectivamente en esa materia hay un manejo eficiente. Eso que en otro tiempo puede parecer un tema no relevante, hoy se ha convertido en una marca de esta gestión del Ministerio de Capital Humano”, comparó luego de hacer recordar que hasta poco tiempo atrás las transferencias de recursos acumulaban muchos “retrasos”.

“Eso también ha implicado un mejor trabajo de rendición de cuentas por parte de las provincias y también estamos trabajando en esa línea con las universidades”, indicó.

Sin rendición de cuentas, explicó, no se puede “saber si muchos de los recursos invertidos hasta el momento, sobre todo aquellos vinculados a la inversión en tecnología, han tenido o no algún impacto en materia de aprendizaje porque eso no se ha evaluado”.

En tanto, Torrendell señaló que con su equipo de trabajo detectaron “una fuerte distribución inequitativa de los recursos en educación de tal forma que le estamos dando más recursos a los alumnos que más tienen por sobre los que menos tienen”.

En el campo de la educación superior, concretamente de las universidades, “el presupuesto equivale a dos tercios del presupuesto de esta Secretaría de Educación”, indicó.

“Eso implica casi unos 4 billones de pesos invertidos en materia de universidades”, precisó.

A propósito de la educación universitaria, subrayó que habrá un seguimiento más exhaustivo de las trayectorias con el objetivo de que los alumnos “se gradúen efectivamente”.

Según precisó, en lo que refiere al gasto primario del presupuesto nacional, “el gasto universitario pasó del quinto al tercer lugar” y representa “dentro del presupuesto actual en su totalidad, aproximadamente cuatro puntos”.

“El compromiso es, por parte del gobierno, es el afianzamiento de la educación superior”, afirmó Torrendell.

Sobre la política salarial, dijo que “deberá continuar debatiéndose y acordándose y continuando el diálogo como se ha tenido hasta ahora con los gremios y con las universidades” en el marco de la premisa de “déficit cero” del Gobierno.

