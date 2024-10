Mourinho en la mira: Fenerbahce atraviesa un mal momento mientras busca a Cristian Medina

Cristian Medina parece estar atravesando sus últimas semanas en Boca. El Fernebahce, equipo que ya se había interesado por su fichaje en el mercado de pases anterior, volvió a la carga recientemente con una nueva oferta por la ficha del volante argentino por expreso pedido de José Mourinho, entrenador del gigante turco.

El contexto actual en el cuadro de Estambul no estaría siendo el mejor, a pesar de que marchan cuartos en el campeonato local y en Europa League compiten al arrastrar un triunfo y un empate. Es que, según trascendió en las últimas horas, el presente anímico de Fenerbahce no es bueno y el principal apuntado es ni más ni menos que su DT.

Según declaró un ex futbolista del club, Volkan Demirel, este momento del Fenerbahce sin triunfos en todo octubre “está mezclado con infelicidad y desesperanza“. “¿Por qué la infelicidad? Por el entorno en el que se encuentran. ¿Por qué la desesperanza? Todos esperábamos algo. Lo esperábamos de Mourinho, lo esperábamos de los fichajes que se hicieron“, señaló el ex arquero.

En sintonía a esto, Demirel soltó: “Habíamos dicho que ya veremos después del parón internacional, pero de momento no ha cambiado nada, pero obviamente esto seguirá así. Hemos esperado a ver si podíamos ver un cambio, una variabilidad, pero no ha sucedido. No hemos visto ningún cambio en los diseños de juego de los partidos jugados en casa y fuera. O si vas ganando 2-1, ¿jugará el Fenerbahce con una defensa de siete hombres? Es una gran incógnita”.

Claro está que Mourinho quiere levantar el mal momento de Fenerbahce y en paralelo busca quedarse con el pase de Cristian Medina para reforzar al plantel para el próximo año. ¿Logrará el portugués ambos objetivos?

La oferta de Fenerbahce por Cristian Medina

El Fenerbahce acercó una nueva propuesta que mantiene en vilo al club de la Ribera. La oferta en cuestión es de aproximadamente 10 millones de dólares, más otros 5 millones en objetivos que incluye cantidad de partidos disputados, goles y asistencias, entre otros puntos.

Los números de Medina

Cristian Medina, surgido de Boca Predio tiene contrato hasta 2027 con Boca Juniors, club en el que se formó y con el que debutó como profesional en febrero de 2021. Pero, no fue hasta este año que se asentó como titular cuando Diego Martínez asumió como entrenador.

En lo que va de la temporada lleva disputados 30 partidos, con un saldo de tres goles, uno de ellos ante River en el Monumental, en el Superclásico de la Copa de la Liga. A su vez, en su carrera ha sumado cinco títulos: Copa de la Liga 2020, Copa Argentina 2019/2020, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2022.

Además, este año fue parte de la Selección Argentina que disputó los Juegos Olímpicos de París bajo las órdenes de Javier Mascherano. Y, según ha trascendido en varias ocasiones, es uno de los jóvenes que es seguido por el cuerpo técnico del combinado de Lionel Scaloni, aunque nunca recibió un llamado.