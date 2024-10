Siete de los diez detenidos en la Fundación Dupuy, acusados de entorpecer la investigación en el caso de Loan Danilo Peña, han sido liberados, aunque seguirán procesados. La Cámara Federal de Goya, compuesta por los jueces Ramón Luis González, Selva Angélica Spessot y Mirta Gladis Sotelo, tomó esta decisión.

Los liberados incluyen a Leonardo Rubio y los abogados Elizabeth Cutaia, Delfina Taborda, Alan Cañete, así como Valeria López, Pablo Núñez y Pablo Noguera. A pesar de su excarcelación, todos continúan enfrentando cargos por violación de medios de prueba, encubrimiento agravado y otros delitos relacionados.

La Cámara justificó la liberación indicando que no hay riesgo de fuga y que los acusados tienen arraigo, pero también se destacó que no se ha evidenciado que pudieran haber entorpecido la investigación, lo que genera confusión sobre las razones de su detención inicial. Los acusados deberán cumplir condiciones como no salir del país y presentarse regularmente ante la justicia.