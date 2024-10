Boca "se olvidó" de Zenón para jugar ante Gimnasia de la Plata por Copa Argentina

En su segundo partido como entrenador de Boca, Fernando Gago se jugará una parada brava ante Gimnasia por los cuartos de final de la Copa Argentina. Para ese encuentro, el entrenador entregó la lista de concentrados con regresos, ausencias y un olvido que generó preocupación: en la publicación original no aparecía Kevin Zenón.

Los hinchas xeneizes no ganan para sustos. Cuando la cuenta oficial del club publicó la nómina de convocados para afrontar el partido de este miércoles ante el Lobo, el ex-Unión no estaba entre los 23 futbolistas elegidos. Sin información sobre una eventual lesión, no había motivo para que el zurdo no estuviese presente en Rosario. Sin embargo, el club borró rapidamente el posteo y enseguida enmendó el error. De hecho, lo más probable es que Zenón sea titular nuevamente.

Además de ese error, fácilmente corregido, la lista trajo algunas novedades: Cristian Lema vuelve a estar disponible luego de perderse el debut del DT en la derrota ante Tigre, y es una alternativa para formar la zaga central junto a Aaron Anselmino, hoy el único central intocable.

Además, en medio de los cuestionamientos a Sergio Romero y con Leandro Brey pidiendo cancha, el entrenador incluyó a tres arqueros: también figura Javier García. Si esto tiene que ver con las alternativa que piensa Gago para el partido o si es solo para que viajen la mayoría de los jugadores activos, es algo que se sabrá cuando se confirme el equipo.