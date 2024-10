“Bueno. ¡Guau! Hermosa noche, ¿verdad? Y sí que lo es. Una hermosa noche para mí. Esta es una fantástica distinción. Me parece fantástico volver a premiar a los actores, a las actrices. Ha sido maravilloso y me parece una apertura inicial fantástica y ojalá que perdure por muchísimos años, como la televisión. Hemos hablado mucho esta noche. Todos. Cada uno pudo transmitir lo que ha sentido. Yo me sentí muy feliz. Cuando uno es reconocido, obviamente es gratificante y me encanta compartirlo con cada uno de ustedes. También siento que tomamos todas las palabras de Gracielita (Borges), esta tribu. Esta distinción me llena el alma. Un mimo al corazón”.

Con estas palabras, Guillermo Francella agradeció el Martín Fierro de Oro en la primera edición de los Martín Fierro de Cine y Series, celebrada en la Usina del Arte. El actor, elevado a la categoría de personaje popular y definitorio de la argentinidad en este siglo XXI. Su personaje en El secreto de sus ojos de alguna manera lo elevó a un status actoral aún mayor del que ya ostentaba como popularísimo actor de comedia en televisión. Ahora con este premio, llega una singular canonización que lo ubica, si es que se puede todavía, un escalón más arriba en el reconocimiento popular.

Eliseo, el encargado del coqueto edificio del barrio de Belgrano que juega a tener dos caras, lo terminó de consagrar como un intérprete versátil, capaz de generar ternura, desprecio, enojo, bronca y condescendencia. Así de amplio es el rango de su criatura, potenciada en la seca ironía de la serie que dirigen Cohn y Duprat. “Como intérprete no lo cuestiono, lo transito”, dijo. “Desde lo interpretativo es muy jugoso tener este tipo de personajes. Pueden ser empáticos y oscuros a la vez, pueden se angelados y diabólicos. Él tiene esta inteligencia que lo hace diferente. Tiene cierta cosa oscura con algunos propietarios, porque también lo discriminan. Ejercen poder sobre él, y él, a su vez, resuelve. Los tiene en un puño”.

Estas frases definitorias de su personaje conforman el extracto de la entrevista que brindó a Infobae en julio de este año, antes del estreno de la tercera temporada de El encargado.