La venganza de Colapinto: el motivo por el que ridiculizó a un excorredor inglés de Fórmula 1

Franco Colapinto, el joven piloto argentino, dejó en evidencia al expiloto y comentarista de Sky Sports, Martin Brundle, durante el GP de Estados Unidos, donde finalizó décimo y sumó puntos para el campeonato. En un video que se volvió viral, Colapinto ignoró por completo la propuesta de Brundle de charlar, sonriendo mientras seguía su camino.

El británico, que corrió en la Fórmula 1 durante los años 80 y logró nueve podios, se acercó a Colapinto con la intención de hacerle una entrevista. "Hola, me llamo Martin Brundle de 'Sky', no nos conocemos. ¿Podemos charlar?", preguntó. Sin embargo, el piloto argentino decidió no detenerse, dejando a Brundle con el micrófono en la mano.

La razón detrás de este gesto se remonta a un comentario de Brundle sobre el mexicano Checo Pérez, amigo de Colapinto. En el pasado, Brundle había criticado a Pérez, insinuando que su presencia en la Fórmula 1 se debía a intereses comerciales entre patrocinadores y su país. “Si no fuera por la comercialidad de Red Bull, realmente no querrías a Sergio Pérez en la parrilla”, afirmó Brundle en ese momento.

Colapinto, al recordar estas palabras, decidió no darle el gusto al comentarista y optó por ignorarlo, dejando claro que no olvidó la crítica.