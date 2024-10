En medio de la interna en el PJ Nacional, el gobernador Ricardo Quintela ratificó este viernes que competirá en las elecciones partidarias del próximo 17 de noviembre y deslizó duras críticas contra Cristina Kirchner, quien también se presentará en los comicios para presidir el espacio y en las últimas horas ya presentó su lista.

La decisión del mandatario riojano fue comunicada a través de sus redes sociales, donde escribió: “Quiero contarles a los compañeros y compañeras que seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto. Con dolor veo que a esta altura no se trata ni de debates amplios, ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones, mucho menos de debatir los problemas de nuestra Argentina frente a las nefastas políticas de Milei”.

En este sentido, aseguró que hace meses recorre el país contándole a los peronistas lo que ofrece para conducir la nueva etapa del partido y que en este tiempo no escuchó “ni a un solo militante” que no esté pidiéndole participación.

“La vocación de conducir siempre debe ir acompañada por la capacidad de abrazar y contener. Si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades no vamos a poder construir una nueva esperanza en el Peronismo. Dejar atrás esta forma de construir política es lo que me impulsa en mi vocación de conducir el partido”, concluyó Quintela en su comunicado.

Sus declaraciones ocurren horas después de que Cristina Kirchner avanzara con la conformación de las candidaturas para ir por la presidencia del partido: detrás de ella, irán cinco candidatos a vicepresidentes. El primero será el titular del bloque de senadores, José Mayans, mientras que la segunda vicepresidencia será para la senadora catamarqueña Lucía Corpacci.

La candidatura de la tercera vicepresidencia es para el titular del bloque de diputados de UP, Germán Martínez; la cuarta es para la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y la quinta para el secretario general de Smata, Ricardo Pignanneli.

Frente a este escenario, en el que la posibilidad de una unidad quedó atrás, desde el entorno de Quintela señalaron que también están armando su lista y que la presentarán en las próximas horas. Además, subrayaron que el “Gitano” tiene los requisitos correspondientes para poder competir, que son los 60.000 avales y la firma de cinco PJ provinciales.

En su comunicado de este viernes, el gobernador también hizo fuertes críticas contra la ex presidenta por sus dichos de esta tarde, cuando apuntó sin filtro contra Axel Kicillof. Fue durante una reunión en la sede de SMATA, que conduce Ricardo Pignanelli, quien fue elegido por la ex presidenta como uno de los candidatos a vicepresidente al PJ Nacional. “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, sentenció en referencia al gobernador bonaerense.

En el evangelio Poncio Pilatos fue uno de los responsables de la crucifixión de Jesús. Fue quien firmó su sentencia a muerte baunque previamente intentó indultarlo tras la condena a muerte que le había impuesto una asambkea de judíos. Después de hacerlo se lavó las manos para dar una señal de que no tenía responsabilidad sobre esa muerte. Judas Iscariote fue un apóstol que traicionó a Jesús. Las referencias bíblicas fueron utilizadas por Cristina para describir lo que para ella hoy es Kicillof.

Según pudo reconstruir Infobae a través de fuentes gremiales, la ex mandataria tuvo una reunión con sindicalistas, intendentes y dirigentes políticos horas antes de cerrar la lista para su candidatura al PJ Nacional. Sin nombrarlo, mostró todo su enojo y decepción con Kicillof. “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, dijo por la disputa entre ella y Quintela. Minutos después de que trascendieran sus declaraciones, el gobernador confirmó su competencia en las elecciones del PJ.

