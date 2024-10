Barbarán, sobre el traslado de la Capital Federal: “No se puede jugar con estos temas”

Esta semana, dos proyectos de ley ingresaron al Senado de la Nación con el fin de trasladar la Capital Federal del país hacia el interior, con Entre Ríos y Río Negro como opciones.

“Este es un tema de una gran sensibilidad geopolítica”, aseguró – en ‘Hablemos de política’, por Aries – el especialista en temas internacionales, Gustavo Barbarán; “un traslado de la Capital puede modificar la perspectiva geopolítica argentina en la región”, advirtió.

Indicó, en tanto, que es un tema que le genera preocupación y que le hace pensar que la clase dirigente del país ha perdido la prudencia y la necesidad de reflexionar sobre geopolítica.

“Si alguien cree que una medida así es para generar puestos de trabajo, no entiende nada de nada”, disparó el especialista, y continuó: “Yo no trataría el tema sin una profunda reflexión geopolítica, quiero saber cuáles son los argumentos para trasladarla a Entre Ríos. Repito, no puede ser la razón el generar puestos de trabajo y descongestionar el área metropolitana”.

Sin embargo, Barbarán aclaró que está de acuerdo con trasladar la Capital a la Patagonia, pero que ello no redundará en una desconcentración del poder político y económico que actualmente tiene el AMBA.

“No se puede poner este tema en la agenda, no sé si es el momento, a lo mejor a Milei le interesa para desviar la atención. No se puede jugar con estos temas, son demasiado serios”, finalizó.