Por pedido de unidad de Kicillof, Cristina Kirchner y Quintela se reúnen para definir el futuro del PJ

Cristina Kirchner se reunirá este viernes con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, con el objetivo central de acordar una lista de unidad que aglutine a todos los sectores del peronismo y defina la conducción del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional. Los dos apiran a llegar a la presidencia del partido.

Mañana a la medianoche se vence el plazo para presentar las listas de candidatos ante la junta electoral partidaria. La ex presidenta quiere forzar una lista de unidad que la lleve como principal candidata. Que el riojano se quede con la vicepresidencia y que se acuerde el resto de la lista.

El “Gitano” no quiere bajar su candidatura y dijo estar dispuesto a jugar a fondo para llegar a la cima del partido. Aunque ayer, según dirigentes que están en su entorno, notó que el guiño de Kicillof a la ex presidenta, durante su discurso en Berisso, puede ser interpretado como una quita de su apoyo de cara a la disputa de poder con la ex mandataria.

Sería, según versiones que subsisten cerca de Quintela, un pedido que le habría realizado la ex presidenta a Kicillof en la reunión que habrían tenido el último martes. Encuentro que fue confirmado por el kirchnerismo y desmentido por el kicillofismo, en un extraño choque de pareces.

Con información de Infobae