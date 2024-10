Estatales definen una nueva medida de fuerza para demandar la reapertura de paritarias

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevará a cabo hoy una nueva asamblea para exigir la inmediata reapertura de paritarias y definirán una nueva medida de fuerza. ¿Cómo sigue la situación de los empleados públicos en la era de Javier Milei?

"El Gobierno ha decidido congelar las paritarias y destruir los salarios en el sector público, y a eso debemos responder con una medida de fuerza de carácter general y abarcativa de todo el país", apuntó Rodolfo Aguiar a través de un comunicado.

Por este motivo, desde el sindicato realizarán un Plenario Federal a partir de las 14 del martes en la sede nacional del sindicato ubicada en Av. Belgrano 2527 en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde ATE aseguraron que es "preocupante" la situación de los ingresos de los estatales. Aguiar confirmó que perdieron más del 34% del poder adquisitivo desde que asumió la gestión y en el mes de octubre otorgaron un 1%. ATE rechazó el ofrecimiento que hizo el gobierno del 2% para septiembre y el 1% para octubre, lo cual fue aceptado por el otro gremio estatal, UPCN.

En lo que va del año, la pérdida del poder adquisitivo da como resultado que en 8 de los primeros 9 meses del año los incrementos otorgados se ubicaron por debajo de la inflación.

"Esto es una burla, una actitud miserable que no podemos ni vamos a tolerar", remarcó el dirigente sindical. El sindicato aseguró que los estatales no serán "actores pasivos" y no aceptarán "mansamente" el plan de empobrecimiento llevado adelante por el gobierno de Javier Milei.

Más de mil delegados de todo el país participarán de manera virtual y presencial en el Anfiteatro Eva Perón ubicado en la sede nacional del sindicato.

"Por supuesto que se deberán debatir las características y la duración, pero el plenario de este martes debe avanzar en una nueva medida de acción directa y no descartar ser parte de las luchas que se están llevando adelante en otros sectores como los jubilados, los universitarios, el transporte. Unir todas las luchas es imprescindible para ganar", concluyó Rodolfo Aguiar.

Cronista