El guiño de Gago a los jugadores de Boca "los mejores están adentro"

El exChivas fue presentado en conferencia de prensa y comenzará su trabajo al frente del Xeneize, pensando en su debut del próximo sábado 19: ante Tigre por la Liga Argentina.



El entrenador, con pasado en el fútbol argentino al frente de Racing y Aldosivi, dejó diferentes definiciones sobre esta nueva etapa. A continuación, resumimos lo mejor de su presentación a través de sus siete frases más relevantes.

"Tengo muchas sensaciones. Desde la parte emotiva, recuerdos de todas las situaciones vividas en esta institución. Me hicieron crecer como persona y como jugador. Hoy me toca estar en otro lugar y lo voy a disfrutar mucho. Me llega en un buen momento, en una buena oportunidad y tengo muchas ganas de lograr algo importante", señaló Gago.

Las frases de Gago en su presentación como nuevo técnico de Boca

Las características básicas que quiere darle a Boca. "Ser un equipo protagonista. Que tenga mucha intención, que sepa dónde y cómo quiere jugar. Tener mucho peso ofensivo, tener bastantes situaciones, porque confío en que el equipo que más juegue de cara al arco rival, más opciones de ganar va a tener. Y tener esa intensidad y presión de querer siempre tener la pelota. Esos van a ser los conceptos más fáciles. El jugador se siente cómodo jugando de esa forma".

¿Se contrapone su idea con el estilo Boca? "Creo que los equipos con los que Boca salió campeón, tanto de Libertadores, a nivel Mundial, a nivel nacional, ganaban porque jugaban bien. Necesitamos un equipo que juegue bien. Después veremos las formas. Si es con un balón detenido, si es con la presión. Si es con un poco de suerte.

Es juego, es fútbol. Yo tengo una idea y la trato de llevar a los entrenamientos y a cada partido, porque confío y creo en eso. Es lo que me gusta enseñar y me gusta que mis equipos demuestren. Hay algo innegociable, independientemente de mi estilo de jugar: hay que correr. Hay que jugar y hay que correr. Cuando no la tenemos, la tenemos que recuperar y cuando la tenemos, tenemos que jugar".

¿Cómo se manejará con los referentes? "El que entrene, va a jugar. Independientemente del nombre. No me cambia. Se los dije a los futbolistas, por eso lo repito acá. El futbolista hoy necesita entrenar al máximo. Con los que entrenan al máximo y se ganan el lugar en la semana se irá armando el equipo semanalmente".

La salida de Chivas. "Se habló durante tres semanas, cuatro semanas. Yo recibí la llamada (de Riquelme) el martes pasado. El que me quiera creer, que me crea. El que no me quiera creer, que no me crea. Tengo testigos. De última que pidan el registro de llamadas. Se habló durante demasiado tiempo. Cuando uno ve y siente lo que se está diciendo, ya empieza a pensar: si me llaman, qué decisión tomo. Y tomé la decisión que creía mejor para mi, desde lo deportivo y desde lo personal. Obviamente fue una decisión que tomé muy fácil".

¿Qué sistema táctico utilizará? "Puedo jugar con dos en el medio, con tres en el medio, con línea de tres. He variado. Es trabajar y que los jugadores tengan claro los movimientos que quiero en cada partido. Pero va a ser un equipo que va a atacar, va a tener la pelota y va a buscar ganar cada partido".

¿Llamó a Leandro Paredes? "¿Cuántos jugadores nombraron desde que llegué? No hablé con nadie. El balance se hará cuando termine el año. Se hablará de lo que pueda venir y de lo que se pueda ir, como en todo club, al final de la temporada. Yo no voy a hablar con ningún futbolista durante todo este tiempo. No me interesa. Para mi a los mejores los tengo acá adentro".

Con información de Radio Villa María