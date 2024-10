Gimnasia y Tiro perdió una chance inmejorable de quedar a un paso del Reducido final por el ascenso a Primera,con un traspié inesperado en su propia fortaleza del Gigante del Norte, donde cayó por 1 a 0 con Brown de Adrogué, equipo que se haya peleando el descenso de categoría. La derrota dejó al albo obligado a ganar sus dos últimos partidos y a esperar resultados externos (visita el sábado a Almagro y recibe en la última fecha al durísimo Defensores de Belgrano) para meterse en el grupo de los ocho que pelearán por una plaza de ascenso.

Y es precisamente a esa obligación a la que se refirió su entrenador Rubén Darío Forestello, cuando en rueda de prensa posterior al partido se vio envuelto en un cruce aspero y subido de tono surgido de una discusión meramente semántica. Es que el estratega habló de "obligación" de ganar los dos partidos, término que fue reconvertido por el comunicador en cuestión, en la pregunta siguiente, como "presión".



"¿Ahora cómo se trabajan esos dos partidos que vienen, hablando de esa presión que decís?", interrogó el periodista, lo que bastó para que el DT del albo se sulfurara.

"Yo no dije que estamos jugando con presión, vos decís que estamos jugando con presión. Yo digo que pueden no interpetar el partido, y que a partir de que nos hacen un gol, todo es diferente. Nada más. Los jugadores de este grupo hace 23 años tuvieron presión, salieron campeones. No busques lo que no tenés que buscar, escuchá bien lo que se dice", se despachó el técnico, para luego redoblar la apuesta y levantar la voz incomodando al periodista, tras la confusión surgida.

"No, no, tu palabra es la presión, esas no son mis palabras. Tu palabra. A los que siempre están acá los trataré con respeto (los periodistas); a los que vienen de vez en cuando y en algunos momentos, trataré de hacer como siempre en mi vida. Me esforcé demasiado por estar trabajando adelante de un grupo que, la verdad, estoy muy feliz de tener el grupo que tengo. Estoy orgulloso", enfatizó con vehemencia el entrenador pampeano.

Y le atribuyó la inesperada derrota "a la interpretación del partido. Nos golpearon en un momento no merecido. Y no merecerlo nos dolió un poquito. Fuimos en búsqueda de todo, pero no interpretamos y no tuvimos claridad, esa es la realidad"

Al final, vinculó la desconcentración defensiva con "la sumatoria de lesiones y de jugadores que aún no están a un cien por ciento física y futbolísticamente, como en el caso de Ibáñez. Más allá de eso, no estuvimos claros ni finos. Pero más allá de no haber jugado de manera lúcida y que fuimos imprecisos, también tuvimos las situaciones necesarias como para haber empatado el partido".