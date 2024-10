Una noticia que los fanáticos del tenis nunca querían escuchar. A través de un video en sus redes sociales, Rafael Nadal anunció su retiro del tenis profesional. El último torneo será el Final 8 de la Copa Davis, en el que intentará conquistar con España una nueva edición de la Ensaladera de Plata que se disputará en Málaga del 19 al 24 de noviembre.

“La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente los dos últimos. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones que me ha llevado a tomar esta decisión”, fueron las primeras palabras de un exento video de casi cinco minutos que publicó el tenista que ganó 22 títulos de Grand Slam en su gloriosa carrera deportiva.

“En esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga. Y mucho más exitosa de lo que jamás pudiera imaginar”, agregó Nadal.

La inclusión de Rafa en el equipo español, que jugará como local y tendrá a Países Bajos como rival en la serie de cuartos de final, generará una gran expectativa para lo que será la definición del histórico certamen que reúne a los mejores equipos nacionales del tenis. Junto al tenista mallorquín, los nombres de Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers, formarán parte del conjunto dirigido por David Ferrer.

En lo que va del 2024, Nadal disputó tan sólo 20 partidos, en los que sumó 12 victorias y 8 derrotas. Su actuación más destacada fue en el ATP 250 de Bastad, donde llegó a la final, pero cayó ante el portugués Nuno Borges, que lo superó con un contundente 6-3 y 6-2.

“Me hace mucha ilusión que mi último torneo sea la Copa Davis representando a mi país. Es cerrar el círculo porque una de mis primeras alegrías fue la final de Sevilla en 20024″, explica sobre el torneo que marcará su despedida de las canchas a los 38 años y con 92 títulos en su trayectoria, que incluye la obtención en 14 oportunidades del título de Roland Garros, el Grand Slam sobre polvo de ladrillo.

El martes 19 es la fecha fijada en el calendario para el cruce ante el combinado neerlandés por el pase a las semifinales de la Copa Davis. “Me siento un super afortunado por todas las cosas que he podido vivir”, remarcó Nadal, al mismo tiempo que expresó su gratitud para el mundo del deporte en el que brilló y se convirtió en una leyenda.

“Agradezco a toda la industria del tenis, a todos los compañeros durante tantos años. He pasado muchas cosas con ellos y he vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida”, menciona Rafa en el video mientras aparecen imágenes de sus dos máximos rivales, Roger Federer y Novak Djokovic.

En relación al equipo de trabajo que lo acompañó en todos sus hitos, fue contundente. “No son trabajadores, son amigos. Han estado en todos los momentos en los que los he necesitado. Momentos muy buenos, momentos muy malos, momentos en los que he tenido que apretar, que he tenido que aflojar. Hemos vivido tanto que es difícil de explicar”, resaltó.

Como era de esperarse, Nadal también puso en palabras su agradecimiento a su familia. “Lo es todo para mí. Mi madre ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros siempre lo tuviéramos todo. Mi mujer, Nery, llevamos 19 años juntos. Ha sido mi compañera de viaje perfecta. Volver a casa cada día y ver cómo está creciendo mi hijo cada día me da una fuerza que me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar”.

“Mi hermana, mi tío, la razón por la que empecé a jugar a tenis. Gracias a él he podido superar muchas situaciones difíciles en mi carrera deportiva. Y a mi padre que ha sido una fuente de inspiración en todos los sentidos. Ha sido un ejemplo de esfuerzo, de superación. Muchísimas gracias a mi padre de forma especial”, expresó un Nadal emocionado.

En el final de su discurso, Rafa se tomó un tiempo para darle las gracias a los fanáticos que lo siguieron durante su extensa y gloriosa carrera. “Por último, a vosotros, los aficionados. No tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir. Me habéis dado la energía que siempre he necesitado. No tengo manera de agradeceros lo que habéis hecho por mí”.

“Todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo. Me he esforzado en todos los sentidos. Sólo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto”, fueron las últimas palabras mientras se puede apreciar en las imágenes su despedida en Roland Garros este año luego de perder ante el alemán ante Alexander Zverev en París.

Con información de Infobae