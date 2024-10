El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, puso en duda que las elecciones del próximo mes en su país sean "pacíficas", aunque consideró que serán "libres y justas".

"Estoy seguro de que serán libres y justas. No sé si serán pacíficas", expresó este viernes el mandatario demócrata sobre la contienda electoral entre la vicepresidenta Kamala Harris y el ex presidente Donald Trump.

En conferencia de prensa sorpresiva en la Casa Blanca, Biden manifestó sus reservas sobre la actitud que podría tener Trump ante la posibilidad de una derrota y se manifestó preocupado por lo que pueden llegar a hacer los republicanos.

"Las cosas que Trump ha dicho y las cosas que dijo la última vez cuando no le gustó el resultado de las elecciones fueron muy peligrosas", expresó Biden al respecto, reprodujo el sitio T48.

También puso el acento en la actitud del candidato a vicepresidente de la fórmula republicana, JD Vance, durante el debate con quien secunda a Harris, Tim Walz.

"Noté que el candidato republicano a la vicepresidencia no dijo que aceptaría el resultado de las elecciones. Ni siquiera han aceptado el resultado de las últimas elecciones", dijo Biden, en el último caso, en alusión a los comicios en lo que él mismo derrotó a Trump.

Durante el debate, Walz, le preguntó a Vance: "¿Perdió (Trump) las elecciones de 2020?". "Tim, estoy centrado en el futuro", respondió el candidato republicano a vice. Enseguida, Walz calificó los comentarios de Vance como "una respuesta condenatoria".

"Estoy bastante sorprendido por esto. Perdió las elecciones. Esto no es un debate, no es nada que ocurra en otro lugar que no sea el mundo de Donald Trump", añadió el actual gobernador de Minnesota y candidato demócrata.

Pronósticos inciertos.

En tanto, las encuestas pronostican una elección reñida el próximo 5 de noviembre entre Harris y Trump, que de acuerdo con los estudios de opinión más recientes se encuentran en un empate técnico.

Según el promedio de las encuestas nacionales elaborado por ABC News/538, el apoyo a Harris se encuentra en torno a 49%, mientras que Trump obtiene 46%. Sin embargo, esta diferencia de apenas 3 puntos porcentuales se encuentra dentro del margen de error de las encuestas, por lo que no es posible sacar conclusiones de esos datos.

Las mediciones hacen referencia a la intención de voto de los ciudadanos, pero en Estados Unidos el presidente o la presidenta no se escoge a través de votación directa por lo que el llamado voto popular no siempre sirve para anticipar el resultado que arrojarán las elecciones.

Con información de Noticias Argentinas