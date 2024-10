Ocurre en plena tensión y pelea del Ejecutivo con la oposición por el financiamiento universitario y luego del veto de Milei.

La reglamentación está lista. En los próximos días será oficializado a través de la cartera que conduce el ministro Federico Sturzenegger. “Dependerá del timing de la Casa Rosada. Teóricamente las condiciones ya están dadas para que se envíe”, repiten funcionarios cercanos al secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Las dudas de su oficialización giran en torno a la polémica desatada por el reciente veto presidencial. Hay quienes sostienen dentro del ministerio de Educación que la reglamentación del proyecto se dará luego del debate parlamentario en Diputados, previsto para este miércoles 9 de octubre.

Se trata del capítulo de educación que formaba parte de la primera Ley de Bases, desestimada en enero, y que luego fue recortado por el Ejecutivo. Lo que plantea la iniciativa que reglamentará el Gobierno en uno de sus artículos es justamente habilitar a las universidades a que les cobren a sus estudiantes extranjeros no residentes.

Una vez reglamentado el proyecto, serán las mismas casas de altos estudios las que deberán decidir si cobrarán, o no, a los extranjeros. Hasta el momento, esa posibilidad está prohibida en el país. Asimismo, la normativa modificará los criterios para distribuir los recursos presupuestarios en relación a la cantidad de alumnos que asisten a las universidades y sus egresos. Otro de los puntos que incluirá será “la evaluación de los docentes secundarios y del sistema educativo”, según detallan fuentes de la cartera que conduce Torrendell.

Si bien desde algunos sectores universitarios remarcaron que los principales lineamientos de la iniciativa no revisten a priori un foco de confrotación a futuro con el Ejecutivo, aclararon que no fueron notificados sobre la normativa. “No hubo ninguna convocatoria. Desde que asumió el Gobierno, a la UBA no la llamaron para discutir nada”, apuntó el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti.

“Si vos lo que hacés es recortar fuertemente el presupuesto en las universidades como tiene pensado Milei para 2025, con un presupuesto anual de 3,8 billones, que representa al 0,43% del PBI, es decir la mitad de lo destinado este año, partiendo de esa base, no vas a poder hacer ninguna reforma”, cerró el dirigente radical.

La Nación