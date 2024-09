La vicepresidenta, Victoria Villarruel, bloqueó en la red social X a la diputada nacional Lilia Lemoine. Tras esto, la rubia - que ya tuvo otros cruces con miembros del partido oficialista -, compartió a través de su cuenta personal una captura del hecho en tono irónico.

El bloqueo significa que la diputada no podrá observar ni interactuar con las publicaciones que realice la vicepresidenta en la red social X, aunque Villarruel si podrá monitorear los posteos de Lemoine.

La reacción de Lilia Lemoine al bloqueo de Victoria Villarruel

Esta vez, en la previa del acto en el Parque Lezama por el lanzamiento de partido a nivel nacional, la diputada compartió en su cuenta personal de X una captura que muestra como la vicepresidenta la bloqueó en dicha red social.

Lemoine quedó imposibilitada de interactuar y hasta visualizar - con las publicaciones que realice Villarruel. Sin embargo, la vicepresidenta si tendrá la opción de observar la actividad de la diputada en X.

Lilia Lemoine acusó a Victoria Villarruel de hacer "campaña por su lado"

Unas semanas atrás ya se habían peleado. En diálogo con el canal TN, Lemoine acusó a la representante del Poder Ejecutivo de estar haciendo "campaña por su lado" - en referencia a la propuesta de reabrir causas de la última dictadura cívico-militar -, y luego sentenció: "está haciendo populismo de derecha".

Lemoine critica a la titular del Senado a quien acusa de buscar impulsar una "agenda propia" y, de esta manera, aseguró que se "está desmarcando" del oficialismo. A pesar de estas declaraciones, Lemoine negó que el Presidente y su compañera de fórmula estén peleados.

"Villarruel es irresponsable. Primero, porque no se ganaron las elecciones gracias a ella, fue gracias a Javier Milei y gracias a muchas personas, incluida yo desde 2018, o Karina Milei. Sin Karina no habría Javier Milei, es su socio número 1. El que no entiende eso no entiende a La Libertad Avanza", aseguró la diputada.

“Me parece pésimo que la vicepresidente tenga una clara agenda personal que le hace no acompañarnos para evitar cualquier tipo de costo político”, planteó la diputada nacional que se quejó, de que Villarruel no haya salido a respaldar a sus compañeros que fueron a visitar a represores en la cárcel de Ezeiza.

El cruce representa una nueva interna en un día especial para el oficialismo. Mientras que Lemoine asistirá al evento en Parque Lezama desde la organización del evento no mencionaron si Villarruel dirá presente.

Con información de Minuto Uno